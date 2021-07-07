Банки РФ решили не повышать ставки по льготной ипотеке до 7%

Банки в России оставили ставку льготной ипотеки на новостройки на уровне 7%. Пока они не намерены её повышать, показал опрос РИА Новости.

Например, Промсвязьбанк рассказал агентству, что не стал повышать ставку, как и крупнейшие кредитные организации в РФ — Сбербанк и ВТБ.

Дальнейшие действия будут зависеть от развития ситуации на ипотечном рынке, — сообщили в банке.

Ещё пять финансовых организаций — Райффайзенбанк, Росбанк, «Дом.РФ», «Открытие» и «Зенит» — до сих пор не изменили свою ставку, которая ранее была установлена ниже правительственной.

Совкомбанк повысил ставку в начале месяца, но она всё равно осталась ниже 7%. Связано это было с повышением ключевой ставки ЦБ. Сейчас в кредитной организации — 6,75%.

Две другие организации, опрошенные агентством, банк «Санкт-Петербург» и РНКБ подняли ставку до 7%, но второй банк предлагает некоторым клиентам дисконты.

Правительство России продлило до 1 июля 2022 года льготную ипотечную программу, которая была запущена в 2020 году в качестве меры поддержки граждан из-за пандемии коронавируса​​​.

Ранее юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева заявила, что с начала июля россиянам станет сложнее получить кредит. Это связано с тем, что Банк России ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, а ставка по льготной ипотеке возрастёт.