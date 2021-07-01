Россиянам предрекли трудности при получении кредитов

Юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева заявила, что с начала июля россиянам станет сложнее получить кредит. Об этом пишет РИА Новости.

Это связано с тем, что Банк России ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, а ставка по льготной ипотеке возрастёт, Кроме того, некоторые меры господдержки перестанут действовать. Речь идёт о реструктуризации кредитов пострадавшим от коронавируса гражданам, малому и среднему бизнесу.

Зайцева также отметила, что долговая нагрузка граждан рекордно увеличивается, опережая рост доходов. Например, по итогам первого квартала она подскочила до 11,9%, хотя ещё в начале года держалась на уровне 11,7%.

В связи с этим эксперт советует брать кредит лишь тогда, когда он действительно необходим, и реально взвешивать свои возможности. Она также призвала граждан не брать кредит, платёж по которому будет превышать половину вашего ежемесячного дохода.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала россиянам, как выгодно приобрести квартиру.