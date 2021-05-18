Названо число миллионеров среди клиентов банков России

https://static.news.ru/photo/b3389a0c-b7c3-11eb-a4b7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российских банках размещают свои средства около 41 тысячи долларовых миллионеров. За год этот показатель вырос на 10,8%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Frank RG.

В российских банках размещают средства около 41 тысячи человек с финансовыми активами от $1 млн, — говорится в исследовании сегмента private banking.

При этом количество «целевых клиентов» (с общим состоянием более $5 млн и финансовыми активами от $1 млн) в России несколько выше — 44 тысячи человек.

Большая часть крупных банковских вкладов (от 30 млн рублей), а также средств под управлением приходится на банки с госучастием (75,8%), в крупных частных банках с российским и иностранным капиталом свои средства хранят 14,3% состоятельных россиян, на остальных представителей рынка приходится 9,9% крупных вкладов.

В общей структуре капитала состоятельных клиентов за год выросла доля валютных активов — с 53,6% до 55,3%. При этом в частных банках их доля снизилась с 35,7% до 33%.

Ранее управляющий партнёр Эдуард Бугров рассказал, что значительный доход банковские депозиты россиянам не принесут, так как на вкладах зарабатывает в первую очередь сам банк, а не его вкладчик. Как и у любой коммерческой организации, главная задача банка — это получение прибыли. Грубо говоря, банк примет вклад у населения, выдаст его заёмщикам под больший процент и заработает на этом, пояснил Бугров. Помимо выплаты процентов вкладчикам у банков есть и другие финансовые обязательства. Они формируют резервные фонды, страхуют вклады. По большому счёту, оплачивают всё это клиенты за счёт сниженной процентной ставки, отметил эксперт.