Аналитик предупредил россиян о возврате доллара к 60 рублям

https://static.news.ru/photo/fa093aa0-dfec-11e9-8af2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Allexander Makarov/Russian Look

Доллар вернётся к стоимости в 60 рублей за единицу, пообещал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич в своей статье для «Российской газеты». По его словам, это произойдёт из-за цикличности соотношения российской и американской валют.

За период с начала 2003 года по середину 2008 года рубль укрепился к доллару на 25 процентов. Если брать за точку отсчета максимумы 2020 года, когда доллар забирался выше 80 рублей, то откат в рамках цикла способен увести пару к 60 рублям в ближайшие годы, — объяснил аналитик.

Конечно, восстанавливается российская валюта всегда медленнее, чем падает, а также редко возвращается к своим первоначальным значениям полностью, добавил эксперт. Однако это всё же происходит.

По прогнозу Купцикевича, евро также может стабилизироваться и закрепиться на несколько лет в диапазоне 85–95 рублей, отыграв 5–10%.

Ранее финансист Сергей Дроздов посоветовал россиянам не упускать свой шанс и подзаработать на падении российского рубля. Он заявил, что правительство не заинтересовано в укреплении национальной валюты, потому что её слабые позиции позволяют наполнять бюджет.