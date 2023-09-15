Юрист оценила шансы Валиевой оспорить вердикт CAS Юрист Анцелович: фигуристка Валиева сможет оспорить вердикт CAS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае если вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) окажется неблагоприятным для чемпионки Олимпиады-2022 в командном турнире Камилы Валиевой, российская фигуристка сможет оспорить решение, рассказала спортивный юрист Анна Анцелович. Комментируя ситуацию «Газете.Ru», она пояснила, что у Валиевой будет возможность заявить об отсутствии у CAS компетенции.

Решение CAS является окончательным и обязательным для обеих сторон. Единственная возможность его обжаловать — обратиться в Верховный суд Швейцарии по процессуальным вопросам. <...> CAS — арбитражный суд, зарегистрированный в Швейцарии. Поэтому только Верховный суд этой страны может принимать дела, — пояснила эксперт.

По словам юриста, оспорить решение можно, если нарушены чьи-то права. У стороны защиты фигуристки есть возможности заявить о сомнениях в компетенциях CAS. В таком случае Верховный суд Швейцарии должен будет рассмотреть процессуальные отступления, уточнила Анцелович.

Валиева оказалась в центре скандала на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. В ее допинг-пробе, взятой еще 25 декабря 2021 года, обнаружили запрещенный препарат триметазидин.

Юрист ранее объяснила NEWS.ru, что расследование дела Валиевой заняло больше года, потому что такие сроки вписываются в обычный порядок рассмотрения CAS. Слушания по допинговому делу фигуристки пройдут 26–29 сентября.