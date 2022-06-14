Продюсер Яна Рудковская заступилась за девятилетнего сына Сашу, который расплакался во время ледового шоу в Москве. В эфире программы «PRO-новости» на телеканале Муз-ТВ она рассказала, что причиной слез стала общая усталость Гном Гномыча и его неудовлетворенность собой.
Он откатал хуже, чем во всем туре. В Рязани у него был пик формы. Он был настолько хорош. Он мне говорит: «Мама, мне не хватило эмоций на Москву». Он, знаете, мне кажется, немножко подустал, — рассказала мать юного фигуриста.
Несмотря на это, Рудковская считает, что Гном Гномыч отлично справился в техническом плане, и само шоу прошло на «высшем уровне». Продюсер также отметила, что очень хочет, чтобы ее ребенок стал олимпийским чемпионом.
Если ты хочешь, чтобы твои дети выросли олимпийскими чемпионами, жалеть их в спорте нельзя, — заявила она.
Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко провел в российских городах ледовое шоу «Союз чемпионов». В мероприятии приняли участие множество российских звезд, включая Александру Трусову, Александру Степанову, Аделину Сотникову и Алену Косторную. Само шоу получило грант на 50 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив.