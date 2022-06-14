Александр Сидоров

Яна Рудковская объяснила, почему Гном Гномыч расплакался во время шоу Рудковская: Гном Гномыч расплакался во время ледового шоу в Москве из-за усталости

14 июня 2022 в 13:08

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Плющенко во время выступления в ледовом шоу