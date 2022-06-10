«Россия Россиюшка»: как шоу Плющенко превратилось в патриотический праздник «Союзом чемпионов» добрался до Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Евгений Плющенко во время выступления в своем ледовом шоу «Союз чемпионов» в ВТБ Арене

Межсезонье продолжается. Продолжаются и ледовые шоу. Евгений Плющенко со своим «Союзом чемпионов» объездил уже немало городов России. Теперь настала очередь столицы. 9 июня на «ВТБ Арене» выступили одни из лучших фигуристов страны в рамках шоу двукратного олимпийского чемпиона. Однако больше, чем сами выступления спортсменов, запомнился «патриотический контекст» всего мероприятия. Подборка на любой вкус из постановок на тему «Родина», посвящение героям России, мотивирующие слова Яны Рудковской — всего было в достатке. Главные впечатления от шоу Плющенко в Москве — в нашем материале.

Без символики, но со смыслом

Своё ледовое турне «Союз чемпионов» начал с Тулы. Мероприятие, прошедшее в середине апреля, обернулось большим скандалом. Выступление губернатора региона с призывами объединиться в тяжелее время, буквы Z на стендах и пригласительных, специальная акция «Напиши письмо солдату» — все это стало частью шоу Евгения Плющенко.

Фигуристы, приехавшие в Тулу, были в бешенстве. Сообщалось, что некоторые из участников мероприятия устроили бойкот — не хотели выходить на лёд. Яне Рудковской даже пришлось провести небольшую беседу с ними. После всего этого действа фигуристы массово оправдывались и извинялись перед болельщиками в социальных сетях.

В Москве до таких крайних мер не дошло, но основной лейтмотив всё равно прослеживался очень чётко. Шоу началось с патриотических постановок. Сначала на льду появилась ученица «Ангелов Плющенко» Софья Сарновская. Она выступила под композицию «Я люблю свою Родину до слез». Следом за ней вышел Александр Самарин со своей короткой программой сезона-2020/21 «Поле Полюшко». Зарядившись патриотическими настроением, шоу продолжилось в более произвольном формате, но ненадолго. Вскоре Яна Рудковская, которая была ведущей шоу, объявила, что на льду появится ее сын Александр Плющенко с очень сложным и важным номером. Гном Гномычу предстояло выступить под композицию «Встанем». Продюсер заранее анонсировала, что постановка просвещается всем героям России. Стоило ли давать маленькому ребёнку такую тяжёлую тему для интерпретации — открытый вопрос.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сын фигуриста Евгения Плющенко Александр Плющенко во время выступления в ледовом шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в ВТБ Арене

Впрочем, главной звездой вечера стал далеко не Гном Гномыч, а его отец. Под занавес шоу он появился на льду с постановкой «Россия Россиюшка». В песне Владимира Дерябкина звучат следующие строки: «Россия, Россия, Россиюшка, ну вставай, вставай же с колен».

Плющенко, конечно, откатался наотмашь. И по эмоциям, и по технике (в свои 39 лет может дать фору любому действующему спортсмену) номер был исполнен на высоком уровне. Правда местами возникало ощущение, что это не ледовое шоу, а концерт группы «Любэ». Но надо сказать, что многие зрители оценили старания двукратного олимпийского чемпиона — они размахивали фонариками на протяжении всего номера.

Впоследствии Рудковская отметила, что такой «патриотический контент» в нынешних реалиях необходим.

Неутомимая Трусова и превосходный Кондратюк

Но не только патриотическими номерами запомнилось шоу Плющенко. Программа «Союза чемпионов» оказалось очень разнообразной. Зрители увидели и олимпийские постановки нынешнего сезона, и забытые программы из прошлого, а некоторые фигуристы даже представили свои программы на будущий соревновательный год. Так ученица Плющенко Анастасия Зинина показала свою новую короткую программу. Она выступила под композицию Haunted Heart в исполнении Кристины Агилеры.

Но больше всего в первой части шоу запомнились выступления Михаила Коляды под «Щелкунчика» и Дмитрия Алиева под песню «Седьмой лепесток» группы Hi-fi. Во время проката Коляды на мини-выдвижной сцене на льду появилась маленькая балерина. Щелкунчик и балерина на одном льду — это было очень трогательно и красиво. Алиев, в свою очередь, завёл публику. Чемпион Европы 2020 года на протяжении всего номера заигрывал со зрителями. Ну а на строках «А дождь на окнах рисует» — пели абсолютно все.

А главный хедлайнером шоу стала, конечно же, Александра Трусова. 9 июня стал очень насыщенным днём для Русской ракеты. С утра фигуристка выступила в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели лёгкой атлетики, а уже вечером представила два номера на шоу Плющенко: Фриду и совместную постановку с тренером Дмитрием Михайловым. Никаких отпечатков усталости на Трусовой не было замечено. Она откатала свои программы очень здорово. Хоть и без четверных прыжков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Александра Трусова во время выступления в ледовом шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в ВТБ Арене

А вот её молодой человек Марк Кондратюк утроил настоящий парад из четверных. В первом же номере скрутил два четверных сальхова! А ведь квады на шоу — это очень рискованная штука (не так давно мы в этом убедились на примере Евгения Семененко). Многие спортсмены, чтобы избежать травм, отказываются от квадов, но не Кондратюк.

«Кони привередливые» в исполнении Высоцкого — и без того яркая постановка, а многооборотные прыжки добавили ей ещё дополнительного шарма.

Билан затмил всех фигуристов

Главным музыкальным гостем программы стал близкий друг семьи Плющенко-Рудковских Дмитрий Билан. Ему отвели финальную часть шоу, и это было самым верным решением. Зрители по-настоящему перезарядись с появлением на льду известного исполнителя. Певец полностью оттенил всю патриотическую часть программы и наполнил шоу необходимой развлекательной составляющей.

Билан исполнил несколько своих хитов (причём все песни были исполнены вживую), под которые выступили фигуристы: Аделина Сотникова, Иван Букин и Александра Степанова, Алёна Косторная. Одни номер чемпионки Европы 2020 года, которая выехала на лёд в ванной, усыпанной розами — стоил многого. Правда, несмотря на все старания фигуристов на льду, главное внимание было приковано всё-таки к Билану.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Аделина Сотникова и певец Дмитрий Билан во время выступления в ледовом шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в ВТБ Арене

Люди, которые любят фигурное катание и которые скучают по нему в межсезонье, должны были получить удовольствие от просмотра шоу. Лучшие фигуристы страны, Дима Билан, оригинальные номера, патриотические мотивы. В общем, программа на любой вкус. И всё это по доступной цене. Стоимость билетов варьировалась от 700 до 6000 рублей. Собственно, это и объясняет почти полную посадку на шоу.