«Верим, что он сможет»: Плющенко поздравил Путина с днем рождения Евгений Плющенко поздравил Владимира Путина с днем рождения

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгений Плющенко

Двукратный Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летием. В частности, спортсмен пожелал политику разрешить все конфликтные ситуации.

Сегодня отмечает юбилей наш президент! Хочется пожелать ему сил и крепкого здоровья, а также чтобы все конфликтные ситуации им были разрешены как можно быстрее и был мир во всем мире! Мы верим, что он сможет! — написал Плющенко в своём Telegram-канале.

Евгений Плющенко — олимпийский чемпион Турина-2006 в одиночном катании и Сочи-2014 в командных соревнованиях.

3 сентября Плющенко высказал мнение о призыве спортсменов в армию. По его словам, члены сборной не должны служить, так как у России — мощная армия.

На следующий день Евгений Плющенко и его коллега, Олимпийский чемпион-2002 в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин устроили перепалку в Сети. Начал размен Плющенко в интервью «Матч ТВ».