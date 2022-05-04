В США насторожились из-за слов Путина о Валиевой Сара Хиршланд заявила, что слова Путина по делу Валиевой плохо повлияют на расследование

Владимир Путин, Камила Валиева / Фото Михаил Климентьев/РИА Новости

Глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд выразила обеспокоенность по поводу расследования допингового дела фигуристки Камилы Валиевой. По словам Хиршланд, высказывание президента России Владимира Путина относительно этого дела может негативно повлиять на исход процесса, сообщает Inside the Games. Ранее глава страны намекнул, что не верит в допинг Валиевой.

Вы видите новостные репортажи о том, что Путин защищает Валиеву, и задаётесь вопросом: «Если он выступает в её защиту до того, как расследование завершилось, как можно считать этот процесс честным?» — сказала Хиршланд.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Валиева оказалась в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин.

9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.

В итоге Валиева стала четвёртой (224,09 балла) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры.