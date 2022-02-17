Драма Валивой и истерика Трусовой: как турнир фигуристок превратился в ад

Это всё-таки случилось. Допинговый скандал сломал Камилу Валиеву. Девочка, которая считалась безоговорочным фаворитом Олимпийских игр в Пекине, непросто не выиграла золото, она совсем осталась без медалей. Первой стала Анна Щербакова с идеальным прокатом, второй — Александра Трусова с историческим достижением, третьей японка Каори Сакамото. Подводим итоги самого эмоционального турнира всех Олимпийских. Поверьте более витиеватого сюжета, чем в женской фигурке, сыскать будет трудно.

Этот день без преувеличения ждали последние четыре года. На Олимпиаду в Пекин наши девушки приехали в статусе сильнейший. Все четыре года россиянки доминировали на абсолютно любых стартах по фигурному катанию. Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева — это поколение девочек, которые изменили фигурное катание раз и навсегда. В Пекин они ехали, чтобы брать весь пьедестал, чтобы доказать всему миру, что женское одиночное катание впереди планеты всей.

Камила Валиева (ОКР) во время соревнований YUTAKA/AFLO/Global Look Press

Но уже оказавшись в столице Поднебесной они столкнулись с непредвиденными трудностями. Допинговый скандал, который разгорелся сразу после командного турнира, перевернул всё вверх дном. Под огромным стрессом и давлением оказалась каждая из российских фигуристок, в особенности Камила Валиева — главное действующее лицо этого скандала.

15-летней спортсменке, обвинённой в допинге, удалось отстоять своё право на выступление личном турнире. И она даже стала лидером короткой программы. Но следом шла Анна с отставанием в два балла. Интрига перед произвольной была. И главный вопрос — сломают ли спортивные чиновники Валиеву? — всё так же был открыт.

Историческое достижение от Трусовой

Но первой произвольную программу из россиянок открывала Александра Трусова. После короткой Сашу не ругал только ленивый. Саша-максималистка не стала отказываться от тройного акселя, несмотря на все неудачные попытки приземления этого прыжка по ходу сезона. В итоге она его уронила и из-за этого заняла только четвёртое место. Многие эксперты, журналисты, болельщики недоумевали, зачем она пошла на такой риск в столь ответственный момент. Но Трусова нисколько не унывала и повторяла в микст-зоне после соревнований, что не нужно обсуждать её триксель — она его будет делать до тех пор, пока не приземлит.

Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Александра Трусова, завоевавшая серебряную медаль в женском одиночном катании Li Yibo/XinHua/Global Look Press

Трусова осталась верна себе и в произвольной программе. Несмотря на то, что за весь соревновательный год Русская Ракета только один раз приземлила пять четверных прыжков (на контрольных прокатах в Челябинске), она не отказалась от своей идеи-фикс стать первой женщиной, исполнившей пять квадов. В произвольную программу она заявила пять четверных. Пять!

Эта идея наверняка казалась безумной всем, но не Трусовой. И теперь по итогу соревнований мы можем сказать, что на этот раз Трусова не прогадала. Она исполнила свою мечту, она стала первой жениной приземлившей все пять квадов. Да, прокат, не получился идеальным. Сорвала каскад двойной аксель-тройной тулуп и приземлилась на обе ноги на четверном тулупе. Но пять прыжков всё равно были сделаны, и это история.

Русская ракета набрала за технику ни много ни мало 100 баллов, а сумма за произвольную составила — 177.13 — личный рекорд! Саша выполнила программу максимум, и может на все сто процентов собой гордиться. Набрав итоговую сумму 251.73, она поднялась на первое место. Но ненадолго...

Щербакова — мощь

Следом вышла Щербакова и снова продемонстрировала свои сильнейшие качества. Мы всегда отмечали умение Ани собираться в нужный момент. Её стойкость, её невероятную внутреннюю силу. На Олимпиаде она снова смогла показать всеми миру свои козырные стороны. Она вышла на лёд и как нечего делать исполнила произвольную программу с двумя квадами. И неважно, что это Олимпиада — ответственный турнир, и неважно, что весь сезон фигуристку лихорадило (ещё месяц назад она не могла собрать ни одного четверного). В итоге в нужное время, в нужном месте она выдала максимум. Это очень в её стиле. Аня на Олимпиаде — и в короткой, и в произвольной — была блистательна!

За произвольную программу фигуристка 175.75 балла. И с итоговой оценкой 255.95 перехватила лидерство.

Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Анна Щербакова, завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Cao Can/XinHua/Global Look Press

Валиева развалилась

Дальше всё зависело только от Камилы Валиевой. И она посыпалась. Сразу после падения со второго прыжка программа пошла из рук вон — ошибка на ошибке. В итоге даже того преимущества, которое у неё было после короткой, ей не хватило даже для того, чтобы попасть на пьедестал. Валиеву всё-таки сломали. Допинговый скандал оказался сильнее её. Девочка, кторая должна была выиграть Игры, осталась без всего... Какая драма!

После оглашения оценок (набрала 224,09) она не могла сдержать слёз. Не могла сдержать слёз и Трусова, ставшая второй. Она орала на тренеров, что ненавидит всех и этот спорт.

Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу её, ненавижу всё это! У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда! — кричала фигуристка.

Камила Валиева (ОКР), плачущая после выступления Yohei Osada/AFLO

Вот так со слезами на глазах и в истериках закончился женский турнир на Олимпиаде. Более адской развязки женских соревнований не ожидал, конечно, никто...

Аню Щербакову с победой! Она заслужила! Жаль только, что ей пришлось стать олимпийской чемпионкой в такой атмосфере.