Тарасова призвала не допустить завершения карьеры фигуристки Валиевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аннулировать результаты чемпионата фигуристки Камилы Валиевой просто несправедливо, рассказала NEWS.ru тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова. Она выразила надежду, что суд примет сторону спортсменки и ее карьера не закончится таким образом.

Я полностью на стороне Камилы Валиевой, как человек, проработавший в этой сфере не один десяток лет, считаю обвинения против нее несправедливыми. Если ее будут судить представители США и Великобритании, это не лучший вариант для нас. Но я надеюсь, что суд встанет на сторону фигуристки, и ее карьера не завершится таким образом. Мы должны сделать заявления, поддержать нашу спортсменку, чтобы она продолжила выступать в будущем и тем более не допустить, чтобы результаты чемпионата были аннулированы. Она этого не заслуживает, — рассказала Тарасова.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что российская фигуристка, чемпионка Олимпиады-2022 в командном турнире Камила Валиева может быть дисквалифицирована на четыре года (с декабря 2021-го). Но есть вероятность, что наказание будет менее суровым в виду особых обстоятельств: Валиева — несовершеннолетняя, поэтому в ее отношении действуют правила о незащищенных спортсменах. При этом медаль с соревнований все равно могут отнять, считает юрист. Оставят ли ее, зависит от степени доказанности вины Валиевой.