Новое ледовое шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» прошло в воскресенье на малой площадке «ВТБ-Арены» в Москве. Представление было посвящено Сергею Дягилеву и «Русским сезонам», которые он впервые организовал более 100 лет назад в Париже.
Практически все номера фигуристов были исполнены параллельно с балетными — артисты выступали на сцене, установленной на льду. А вот список звезд, которые выступили на шоу: Александра Трусова, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Софья Титова и Софья Муравьева.
К шоу было создано 500 костюмов. Во время выступлений исполнилось 153 многооборотных прыжка, подкруток и выбросов. Игнатов исполнил четверной тулуп, Самарин — тройной аксель, Муравьева — тройной аксель, Кондратюк — четверной сальхов, Трусова — каскад из тройного лутца и тройного тулупа, а Алиев исполнил брейк-данс!
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Евгений Плющенко во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Продюсер Яна Рудковская во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Дмитрий Алиев во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Александр Плющенко во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Руководитель Молодежной балетной программы Большого театра (ГАБТ) Сергей Филин с сыном Александром во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Евгений Плющенко и Александр Плющенко во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Марк Кондратюк во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Никита Михайлов во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристки во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Анастасия Мартюшева и Константин Гаврин во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Екатерина Кокора во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Елизавета Нугуманова и Андрей Рудь во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Екатерина Кокора во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артистка во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Софья Муравьева во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Евгений Плющенко во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»