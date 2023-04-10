Новое ледовое шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» прошло в воскресенье на малой площадке «ВТБ-Арены» в Москве. Представление было посвящено Сергею Дягилеву и «Русским сезонам», которые он впервые организовал более 100 лет назад в Париже.

Практически все номера фигуристов были исполнены параллельно с балетными — артисты выступали на сцене, установленной на льду. А вот список звезд, которые выступили на шоу: Александра Трусова, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Софья Титова и Софья Муравьева.

К шоу было создано 500 костюмов. Во время выступлений исполнилось 153 многооборотных прыжка, подкруток и выбросов. Игнатов исполнил четверной тулуп, Самарин — тройной аксель, Муравьева — тройной аксель, Кондратюк — четверной сальхов, Трусова — каскад из тройного лутца и тройного тулупа, а Алиев исполнил брейк-данс!

Фигурист Евгений Плющенко во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Евгений Плющенко во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Продюсер Яна Рудковская во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Яна Рудковская во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фигуристка Александра Трусова во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Александра Трусова во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фигурист Дмитрий Алиев во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Дмитрий Алиев во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фигурист Александр Плющенко во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Александр Плющенко во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фигуристы во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Руководитель Молодежной балетной программы Большого театра (ГАБТ) Сергей Филин с сыном Александром во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Молодежной балетной программы Большого театра (ГАБТ) Сергей Филин с сыном Александром во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фигуристы во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фигуристы Евгений Плющенко и Александр Плющенко во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Евгений Плющенко и Александр Плющенко во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко»

Фигурист Марк Кондратюк во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Марк Кондратюк во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фигурист Никита Михайлов во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Никита Михайлов во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фигуристки во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристки во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фигуристка во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фигуристы Анастасия Мартюшева и Константин Гаврин во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Анастасия Мартюшева и Константин Гаврин во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене

Фигуристка Екатерина Кокора во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Екатерина Кокора во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фигуристы Елизавета Нугуманова и Андрей Рудь во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Елизавета Нугуманова и Андрей Рудь во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фигуристка Екатерина Кокора во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Екатерина Кокора во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Артистка во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артистка во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фигуристка Александра Трусова во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Александра Трусова во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фигуристка Софья Муравьева во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Софья Муравьева во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко»

Фигурист Евгений Плющенко во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Евгений Плющенко во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фигуристка Александра Трусова во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Александра Трусова во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фигурист Евгений Плющенко во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Евгений Плющенко во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»