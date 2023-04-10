«Союз Чемпионов Евгения Плющенко»: новое ледовое шоу со звездами Фото с яркого перформанса лучших российских фигуристов:

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Евгений Плющенко, его супруга продюсер Яна Рудковская и их сын Арсений во время ледового шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» на «ВТБ Арене»

Новое ледовое шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко» прошло в воскресенье на малой площадке «ВТБ-Арены» в Москве. Представление было посвящено Сергею Дягилеву и «Русским сезонам», которые он впервые организовал более 100 лет назад в Париже.

Практически все номера фигуристов были исполнены параллельно с балетными — артисты выступали на сцене, установленной на льду. А вот список звезд, которые выступили на шоу: Александра Трусова, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Софья Титова и Софья Муравьева.

К шоу было создано 500 костюмов. Во время выступлений исполнилось 153 многооборотных прыжка, подкруток и выбросов. Игнатов исполнил четверной тулуп, Самарин — тройной аксель, Муравьева — тройной аксель, Кондратюк — четверной сальхов, Трусова — каскад из тройного лутца и тройного тулупа, а Алиев исполнил брейк-данс!