Роднина объяснила возвращение Трусовой в большой спорт после родов Роднина: Трусова и Валиева возвращаются в спорт, так как не умеют ничего другого

Планы фигуристки Александры Трусовой вернуться в большой спорт связаны с ее узкой профессиональной специализацией, заявила трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в беседе с Sport24. По мнению легендарной спортсменки, Трусова, как и ее коллега Камила Валиева, просто не умеют ничего другого.

Возвращение Трусовой в профессиональный спорт? Сейчас девушки пытаются вернуться, потому что больше ничего делать не умеют. Как бы это ни звучало, так и есть. Не считаю, что это может прозвучать грубо, — сказала Роднина.

Она добавила, что для обеих с самого детства единственным ориентиром был спортивный результат и выполнение сложных элементов, а в шоу-программах им, вероятно, недостает соревновательного духа. Роднина предположила, что фигуристки по-прежнему чувствуют себя в первую очередь спортсменками, а не артистами. Касаясь личности Трусовой, Роднина охарактеризовала ее как всегда целеустремленную и имеющую собственную точку зрения, что, по ее словам, является важным качеством для чемпиона.

Отдельно Роднина затронула тему возвращения в спорт после рождения ребенка, напомнив, что подобные прецеденты уже были в российском фигурном катании. Она с иронией отметила, что пока международные организации организуют паузу в выступлениях, спортсменки вносят вклад в демографию страны.

Ранее Трусова впервые вышла в свет с пятимесячным сыном Михаилом, приняв участие в съемках шоу «Ледниковый период». На опубликованных кадрах видно, как фигуристка делится комментариями после проката, держа ребенка на руках, а ее партнер по проекту Иван Жвакин оказывает им поддержку.