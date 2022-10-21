Навка ответила Губерниеву на критику работы Загитовой как телеведущей Навка заявила, что Загитова растет и улучшает свои качества в роли телеведущей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Навка

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в интервью Metaratings.ru заявила, что фигуристка Алина Загитова растет и улучшает свои качества в роли телеведущей. Так она ответила журналисту Дмитрию Губерниеву, который ранее заявил, что Загитова не прогрессирует в качестве ведущей телешоу «Ледниковый период», и предположил, что «это просто не ее».

На мой взгляд, Алина растет и улучшает свои качества в роли ведущей. В этом году она мне еще больше нравится, она стала более уверенной. Алина немножко повзрослела, из девочки превратилась в девушку, она в прекрасной форме, очень красиво выглядит, стала лучше говорить. Так что я не согласна с Дмитрием Губерниевым, — сказала Навка.

Она выразила мнение, что Губерниев жалеет, что его не приглашают ведущим на телешоу.

19 октября Губерниев разразился критикой в адрес Загитовой. Это был не первый раз, когда он высказывался о работе экс-фигуристки в публичном пространстве. В августе Губерниев высказался о том, чего не хватает Загитовой, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Журналист тогда сказал, что ей нужно сильно прибавлять в профессии.