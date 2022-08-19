Губерниев рассказал, чего не хватает Загитовой для интервью с Путиным Губерниев рассказал, чего не хватает фигуристке Загитовой для интервью с Путиным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев в интервью «РБ Спорт» высказался о том, чего не хватает фигуристке Алине Загитовой, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Олимпийская чемпионка — 2018 заявила, что это является ее мечтой.

Для того чтобы мечта Загитовой взять интервью у Путина побыстрее осуществилась, ей нужно очень сильно прибавить в профессии. Пока в этом деле у нее пробуксовка, судя по тому, что я вижу. Но я по-прежнему готов за три занятия техникой речи сотворить чудо — после них Алина будет в лучших традициях советской дикторской школы идти навстречу интервью с Путиным, Байденом, Макроном и так далее, — сказал Губерниев.

Журналист добавил, что готов помочь Загитовой подготовиться к интервью с Путиным.

О желании сделать такое интервью спортсменка заявила 10 августа.

В конце мая Загитова получила премию MarSpo в номинации «Спортсмен нового поколения», после чего со сцены произнесла яркую речь. Она заявила, что знает, как сделать российский спорт сильнее и лучше, и добавила, что сначала хочет внести свой вклад в развитие спорта в качестве журналиста, а затем попробовать стать спортивным функционером.