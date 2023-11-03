«На льду до последнего вздоха»: Бестемьянова о смерти фигуриста Протопопова Фигуристка Бестемьянова назвала Протопопова и Белоусову легендарной парой

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Наталья Бестемьянова

Умерший на 92-м году жизни Олег Протопопов и его супруга Людмила Белоусова были легендарной парой на льду, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. По словам фигуристки, это были уникальные люди, беззаветно преданные своему творчеству.

Олег Протопопов и его супруга — это легендарная пара, они демонстрировали уникальное взаимодействие. Такого не было до них, да и вряд ли есть сейчас. Хотя люди пытаются соответствовать их высоким стандартам. Они до последнего вздоха были на льду, и когда Людмилы не стало, Олег продолжал кататься на льду, делать номера, посвященные ей, — сообщила она.

Бестемьянова призналась, что новость о смерти фигуриста ее очень огорчает.

Это катастрофа. Ушла целая эпоха, — сказала фигуристка.

Олег Протопопов умер сегодня, 3 ноября. В паре со своей супругой Людмилой Белоусовой спортсмен завоевал золото на Олимпиаде-1965 в Инсбруке, спустя три года повторив успех на Играх-1968 в Гренобле. Белоусова скончалась 26 сентября 2017 года в возрасте 81 года в Швейцарии, куда пара перебралась из СССР в 1979 году, попросив политического убежища во время гастролей.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Протопопова и Белоусову гениями в фигурном катании. По ее словам, это были выдающиеся фигуристы, которых будет помнить мир.