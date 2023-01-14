Международный олимпийский комитет поддержал намерение WADA оспорить решение дисциплинарного комитета РУСАДА о невиновности фигуристки Камилы Валиевой в нарушении антидопинговых правил, передает ТАСС.
Ранее фигуристка лишилась золотой медали чемпионата России 2021 года, но при этом была оправдана в связи с отсутствием «вины или халатности». Выявленный у нее триметазидин мог случайно передаться от дедушки, которому препарат нужен в связи с тем, что у него искусственное сердце. Решение российского агентства было принято в пятницу, тогда же WADA запросило копию документа.
Ранее в разговоре с NEWS.ru спортивный юрист Анна Анцелиович предположила, что имеются большие основания считать, что это решение обжалуют в CAS, и он вынесет окончательный вердикт. Примкнуть к рассмотрению решения могут как заинтересованные стороны Международный союз конькобежцев и МОК.
В ноябре WADA требовало дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. При этом ранее на такой срок отстраняли от соревнований из-за повторного допинга или из-за приема более серьезных препаратов.
25 декабря 2021 года во время чемпионата России Валиева сдала допинг-тест. О наличии в ее пробе запрещенного триметазидина стало известно лишь 8 февраля 2022 года.