МОК и WADA оспорят решение о невиновности Валиевой в допинг-скандале МОК поддержал WADA в намерении оспорить решение РУСАДА о невиновности фигуристки Валиевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Международный олимпийский комитет поддержал намерение WADA оспорить решение дисциплинарного комитета РУСАДА о невиновности фигуристки Камилы Валиевой в нарушении антидопинговых правил, передает ТАСС.

Ранее фигуристка лишилась золотой медали чемпионата России 2021 года, но при этом была оправдана в связи с отсутствием «вины или халатности». Выявленный у нее триметазидин мог случайно передаться от дедушки, которому препарат нужен в связи с тем, что у него искусственное сердце. Решение российского агентства было принято в пятницу, тогда же WADA запросило копию документа.

Ранее в разговоре с NEWS.ru спортивный юрист Анна Анцелиович предположила, что имеются большие основания считать, что это решение обжалуют в CAS, и он вынесет окончательный вердикт. Примкнуть к рассмотрению решения могут как заинтересованные стороны Международный союз конькобежцев и МОК.

В ноябре WADA требовало дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. При этом ранее на такой срок отстраняли от соревнований из-за повторного допинга или из-за приема более серьезных препаратов.

25 декабря 2021 года во время чемпионата России Валиева сдала допинг-тест. О наличии в ее пробе запрещенного триметазидина стало известно лишь 8 февраля 2022 года.