«112»: правая нога Костомарова вызывает опасение у врачей после операции

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Роман Костомаров

Telegram-канал «112» сообщил, что врачи опасаются за сохранность правой стопы фигуриста Романа Костомарова. По данным канала, медики делают все возможное, но процесс отмирания клеток остановить сложно.

Ткани отмирают и на руках, и на ногах олимпийского чемпиона, он не может сгибать пальцы на руках, сообщает «112». Ранее врачи вынуждены были ампутировать левую ступню. Сам спортсмен при этом находится в сознании.

О том, что Костомарова госпитализировали и его состояние тяжелое, стало известно 10 января. За его здоровье борются медики больницы в Коммунарке.

Известно, что Костомаров занимался закаливанием, будучи больным, в том числе нырял в прорубь.

Жена Костомарова Оксана Домнина ранее рассказала, что новость об ампутации стопы спортсмена повергла ее в ужас. Она обратилась к спортсмену в день его 46-летия и заявила, что гордится его силой воли и желанием победить в эти сложные минуты.

Травматолог-ортопед Сергей Альзоба в разговоре с NEWS.ru заявил, что после ампутации обеих стоп человек сможет ходить при помощи специализированных протезов, но о спорте высоких достижений, например о фигурном катании, придется забыть.