Костомаров получил протез руки: какое слово он написал и что говорят врачи Олимпийский чемпион в танцах на льду показал новое видео в соцсетях

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров

Во вторник, 3 октября, фигурист Роман Костомаров сообщил, что ему сделали протез для правой руки. Олимпийский чемпион опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором показывает, какое первое слово написал. Как восстанавливается после ампутаций конечностей спортсмен и что говорят об этом врачи — в материале NEWS.ru.

Какое слово написал Костомаров новой рукой

В Telegram-канале Роман Костомаров показал, как пишет на бумаге слово «мама». Ему установили вместо правой кисти красно-черный бионический протез.

Поклонники фигуриста похвалили его силу духа и оставили более 700 комментариев. «Господи, сил тебе! Обнимаем!», «Просто герой! Сколько счастья в глазах», «Давай, Ромочка. Борись. Сил тебе и физических, и, главное, духовных», писали пользователи Telegram.

Ранее спортсмену вернули возможность ходить. Костомаров уже несколько раз показывал поклонникам в социальных сетях, как передвигается на протезах и даже бегает.

С какими трудностями столкнется Костомаров после протезирования рук

Врач-хирург Андрей Шестаков рассказал NEWS.ru о преимуществах протеза для кисти, установленного Роману.

«Полагаю, что Костомарову установили не отечественный протез, так как в Европе система протезирования развита лучше. Современные технологии позволяют создавать протезы, которые обеспечивают быструю и энергоэффективную стимуляцию. Большинство протезов не могут передать тепло, холод и боль, а также много весят. Чтобы привыкнуть к ним, необходимы многочисленные тренировки, которые достаточно непросты и для спортсменов», — сказал Шестаков.

Врач добавил, что протез не вернет Костомарову полноценный функционал кистей. «Он сможет совершать только простые действия, которые не требуют силы. Например, взять что-то, написать, подтягиваться с ним он не сможет. Протез просто устанавливается на культю, так что вреда и опасности он никакой не несет», — добавил Шестаков.

Как восстанавливается Костомаров после ампутаций

На прошлой неделе Костомаров опубликовал в Telegram видео, как он плавает в бассейне. По его словам, наиболее подходящий для него стиль плавания — «дельфин».

«Идем, бежим, а теперь и плывем. Только вперед», — подписал он ролик.

Впервые Роману Костомарову установили протезы в конце июня — на ноги. Тогда 46-летний спортсмен выложил несколько видео с тренировок в больнице. На первом из них, 26 июня, Костомаров крутил педали на велотренажере.

«Ох уж непросто это все... Ни морально, ни физически, мягко говоря! Но едем дальше! Впереди самое сложное, сука жизнь! Хотя она и не была простой», — написал тогда Роман.

Когда Костомарова выписали из больницы

Спустя 10 дней после видео с протезами на ногах Романа Костомарова выписали из больницы, где он провел почти полгода — с 10 января. В ролике, который фигурист показал в соцсетях, он поблагодарил врачей за спасенную жизнь, жену и брата — за то, что ухаживали за ним.

«Я счастлив, что я живой. И моя жена, которая с первого дня здесь ухаживала за мной, переживала и видела то, что происходило со мной. Лучшие доктора и лучшие люди, которые занимались реабилитационным процессом, послеоперационным процессом, спасибо еще раз вам, огромное человеческое спасибо», — сказал Костомаров.

Он также отметил, что впереди у него вся жизнь. В больнице Костомаров провел ровно 175 дней. «К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак», — добавил спортсмен.

Катался ли Костомаров на коньках после выписки из больницы

22 августа Роман Костомаров впервые вышел на лед. Это произошло во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое проходило в Сочи.

На шоу также выступала его супруга Оксана Домнина. В конце проката фигуристки Роман Костомаров подошел к ней, и они обнялись. На льду спортсмен появился в кроссовках.

«Спасибо за все теплые пожелания! Все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильей Авербухом. Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам», — заявил фигурист после шоу Sports24.

Что рассказал Костомаров о болезни

16 сентября Костомаров стал героем нового выпуска шоу «Секрет на миллион», выходящего на канале НТВ. В эфире программы, которую ведет Лера Кудрявцева, спортсмен признался, что сам не знает, как сумел выжить.

«Честно сказать, чудо, что я вообще тут сейчас сижу сегодня, сижу перед тобой... И чтобы постараться поскорее забыть, что произошло со мной, хотя нет, не так. Не то чтобы забыть... Это забыть невозможно. Но чтобы не было никаких секретов, я готов раскрыть свой главный секрет. Как я это все пережил», — сказал фигурист.

Фото: t.me/kostomarovroman Роман Костомаров

Он объяснил, когда у него начались первые проблемы со здоровьем. После новогодних праздников Костомаров сходил в баню, а потом нырнул в прорубь, что могло ослабить его организм.

«Кашлял как из трубы, не мог откашляться. Дома это продолжалось, начало болеть в боку, я понимал, что это очень подозрительно. Думал, вызовем скорую, поставят капельницу, все закончится. Сделали мазки на коронавирус — ничего нет, но сказали — надо ехать в больницу, чтобы сделать процедуры», — вспомнил он.

Роман Костомаров также пояснил, что когда приехал в медицинское учреждение 10 января, то попал в палату, где находилось много людей.

«Потом произошло то, что произошло. Я приехал, лег на постель и все. Потом, насколько я знаю, меня начали подсоединять к аппарату, потом оказывается, что ЭКМО — единственный аппарат, который мог спасти мне дыхание», — отметил он.

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