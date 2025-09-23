Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 13:47

«Чуть дальше от медалей»: на Западе раскритиковали выступление Петросян

Дюамель: Аделия Петросян далека от олимпийских медалей из-за техники прыжков

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прыжки российской фигуристки Аделии Петросян кажутся зажатыми, заявила «ВсеПроСпорт» ее коллега по виду спорта из Канады Меган Дюамель. Она выразила мнение, что спортсменка далека от олимпийских медалей.

Аделия Петросян, похоже, чуть дальше от медалей сейчас. Ее прыжки кажутся зажатыми и неплавными, — сказала Дюамель.

Фигуристка выразила надежду на то, что Петросян улучшит свою технику благодаря тренировкам и составит конкуренцию другим участникам Олимпиады. Дюамель также похвалила выступление российского фигуриста Петра Гуменника, призвав его создать «более чистую произвольную программу».

Ранее серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Энберт заявил, что российские фигуристы справились с поставленной задачей и триумфально вернулись на мировую арену. Он отметил, что спортсменам с легкостью удалось справиться с волнением и получить выдающиеся баллы.

До этого стало известно, что тренера-хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза не допустили к отборочному турниру фигуристов на Олимпийские игры. По его словам, он испытал шок, когда услышал эту новость.

Петр Гуменник
фигуристы
фигурное катание
Олимпиада
