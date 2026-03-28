Сон о самоубийстве: к чему снится и как избежать беды Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сон о самоубийстве — один из самых пугающих и тревожных сюжетов, однако популярные сонники утверждают, что чаще всего он имеет противоположное или предостерегающее значение, а не предвещает реальную трагедию.

Если вам приснилось, что вы покончили с собой, знаменитый сонник Миллера дает неожиданно позитивное толкование: вас ждет долгая и счастливая жизнь, полная здоровья и успеха. Сонник Ванги предупреждает: такой сюжет — призыв избегать необдуманных решений и проблем с законом. Согласно психоаналитику Фрейду, это сигнал о глубоком недовольстве своей жизнью или чувстве вины за какой-то поступок. В целом собственное самоубийство во сне часто символизирует желание «убить» в себе старые привычки, завершить токсичные отношения или перейти на новый этап развития.

Видеть, как родственник или друг сводит счеты с жизнью, — многозначный символ. По соннику Миллера, близкому человеку грозит легкая болезнь или травма, которая пройдет без последствий. Для женщины такой сюжет (особенно с участием мужа или возлюбленного) часто сулит разочарование, измену или раскрытие неприглядных тайн партнера. Если во сне вы спасаете самоубийцу, наяву вам предстоит решать чужие проблемы, но вы справитесь. Для мужчины подобное сновидение нередко является знаком карьерного роста и удачи. Сонник Энигма утверждает, что это начало светлой полосы в профессии: возможна смена работы на более перспективную или победа над конкурентами. Также это может символизировать желание поставить точку в тягостных отношениях.

Для женщин трактовка чаще связана с эмоциональной сферой. Если девушке снится суицид возлюбленного, это отражение ее чрезмерного контроля или поиска «запасного аэродрома». Одинокой женщине сон о самоубийстве может предвещать возвращение бывшего партнера, причем стоит хорошо подумать, нужно ли возобновлять связь. Сонник Ванги предостерегает замужнюю женщину от рискованного знакомства, которое может разрушить семью.

Помните, что такой сон — всегда призыв обратить внимание на свое внутреннее состояние и вовремя попросить о помощи, если чувствуете, что не справляетесь.

Елизавета Макаревич
