Приснилось, что вы умерли? Ждите радостные вести! Полное толкование сна

Несмотря на ужасающий сюжет, видеть во сне собственную смерть — крайне благоприятный знак, не имеющий ничего общего с реальной трагедией. Сонники единодушны: это символ завершения старого жизненного этапа, духовного перерождения или отработки кармических долгов. Чаще всего такой сон буквально сулит долгую и счастливую жизнь в здравии и достатке.

Общее толкование

Если вам приснилась собственная смерть, постарайтесь вспомнить детали видения. Согласно соннику Миллера, подобный сюжет говорит о внутренних сомнениях и страхе совершить ошибку, но не о физической гибели.

Знаменитая провидица Ванга считала, что умерший во сне обречен на долголетие рядом с любимым человеком. Психоаналитик Фрейд трактовал этот сюжет как страх потери независимости и нежелание брать на себя ответственность.

С современной психологической точки зрения ваше подсознание сигнализирует о готовности к кардинальным переменам: «старая» личность умирает, уступая место обновленной, более мудрой версии вас.

К чему снится собственная смерть мужчине

Для представителей мужского пола такой сон часто является отражением рабочей и социальной нагрузки. Это знак избавления от накопившейся тревоги, душевного беспокойства и усталости. Сонник пророчит завершение тяжелого жизненного периода и переход на новый уровень, возможен карьерный рост или финансовое облегчение.

К чему снится собственная смерть женщине

Для девушек и женщин сновидение имеет особое романтическое значение. Молодой женщине сон сулит скорую встречу с судьбой, замужество. Замужней сновидице он предвещает гармонию, страстные отношения и даже долгожданную беременность. Для беременных это самый спокойный знак — он гарантирует легкие роды и здоровье малыша.

Если снится инсценировка смерти, это говорит о сильном желании изменить жизнь, сбросить груз обязательств или привлечь внимание второй половинки.

Ранее мы выяснили, к чему снится реанимация.