Мрачный сон о кладбище: что он сулит на самом деле и стоит ли пугаться

Когда вам снится кладбище, не спешите пугаться. Вопреки мрачной картинке, большинство популярных сонников трактуют увиденное как позитивный знак.

  • По версии провидицы Ванги, видеть погост — к благосклонности судьбы и долгой жизни, а убираться на могилах — к духовному примирению с ушедшими.

  • Психолог Густав Миллер утверждал, что приснившееся кладбище сулит спокойную старость, однако ходить между могилами — к потере друга, а искать кладбище — к запутанной ситуации.

  • Сонник Цветкова также радует: видеть погост или гулять по нему — к долголетию и приятным встречам со старыми друзьями.

  • Зигмунд Фрейд видел в кладбище символику подавленных желаний и страха перед интимной близостью, связывая могилы с внутренними запретами на удовольствия.

Общее толкование

Значение видения зависит от деталей.

  • Ухоженное, красивое кладбище предвещает выздоровление больного и благополучие в делах, а также возвращение утерянной собственности.

  • Заброшенный погост пророчит одиночество или охлаждение с близкими, но иногда указывает на появление влиятельного покровителя.

  • Свежая могила — предупреждение о предательстве.

  • Пустая яма — к печальным новостям.

Если вам снится, что вы роете могилу, ожидайте череду неприятностей, которые потребуют усилий; а если плачете над ней — это символ эмоционального очищения и удачного поворота судьбы.

К чему снится кладбище мужчинам

Мужчине кладбище во сне часто указывает на переосмысление жизненного пути или страх перед переменами. Если мужчина гуляет по погосту с букетом живых цветов, его ждут новые достижимые цели. Фрейд трактовал появление могил для мужчины как избыточное сластолюбие или неспособность удержаться от мимолетных связей. Для холостого парня такой сон говорит о нежелании мириться с прошлым опытом, а для женатого — о подсознательной потребности защитить семью и обратиться к корням.

К чему снится кладбище женщинам

Женщине данный сюжет чаще сулит укрепление родственных связей, особенно если она приходит на погост с живыми цветами. Для беременной женщины кладбище — чрезвычайно благоприятный знак, предвещающий легкие роды и крепкое здоровье малыша (по версии Ванги); тревоги во сне могут говорить лишь о необходимости исключить вредные привычки.

Если девушка просто проходит мимо кладбища, не заходя, ее ждет скорое предложение руки и сердца. Согласно трактовкам Миллера, увидеть красивый погост — к выздоровлению близких. Как утверждают психоаналитики, психика использует образ кладбища для демонстрации «похороненных» чувств и обид, которые пора отпустить, чтобы жить дальше.

Елизавета Макаревич
