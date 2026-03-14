Фаза Луны сегодня, 14 марта 2026 года. Избавляемся от шерсти и судимся

Фаза Луны сегодня 14 марта, какая сегодня Луна. Почему не клюет рыба и откуда столько шерсти?

Сегодня, 14 марта, в 05:41 по московскому времени Луна дала старт 25-м лунным суткам. Они будут длиться до 05:57 15 марта.

В каком знаке зодиака и в какой фазе находится сегодня Луна

Безраздельную власть над Луной сегодня захватывает непредсказуемый затейник Водолей. Убывающая фаза достигла четвертой четверти — до новолуния остается меньше недели.

Краткая характеристика 25-х лунных суток

Энергии сегодня будет слишком мало, чтобы расходовать ее на что-либо, кроме самых насущных потребностей. Сегодня лучше запланировать только отдых, даже домашнюю уборку рекомендуется перенести на другой день. Избегайте общения и занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие.

Здоровье и красота

Болезни, обнаружившиеся в этот день, настоятельно требуют медицинской помощи. Сегодня полезно начинать диеты, закаливания, можно приступить к ежедневной гимнастике. Посещение салона красоты принесет удовлетворение, только если вы решите кардинально изменить имидж.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Работа и деньги

Удачный момент для разрешения сложных юридических и судебных дел. Также успех сегодня ожидает тех, кто занимается любыми видами финансовой деятельности, включая кредитование и инвестиции.

Свадьба и любовь

День не годится не только для свадьбы, но и для общения в целом. Сегодня лучше провести время в одиночестве.

Природа

Чем ближе к новолунию, тем хуже пойдут дела у рыбаков. Клев сегодня будет скверным, но, если вы желаете помедитировать с удочкой на природе, смело выезжайте. Садоводы сегодня могут планировать подготовительные работы к сезону в соответствии с лунным календарем. Владельцам собак и кошек самое время задуматься о груминге.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от потливости ног.