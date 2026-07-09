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09 июля 2026 в 00:05

Приметы 9 июля — Давид Земляничник: собираем самые сладкие ягоды

Что сулят приметы 9 июля Что сулят приметы 9 июля Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Верующие вспоминают сегодня Давида Солунского — отшельника, прожившего в молитвах 70 лет и получившего дар исцеления. В народе этот день называют Давидом Земляничником или Тихвинской ягодницей — к этому времени в лесах созревает первая лесная земляника, которая набирает полную сладость и целебную силу.

Общее значение: приметы 9 июля

В народном календаре дата знаменует старт сбора лесной земляники. Ее испокон веков почитали не просто как вкусную ягоду, а как символ здоровья, женской красоты и семейного достатка. В ход шли не только сами душистые ягоды, но и листья — их сушили впрок, заваривали как целебный чай при простудах и лихорадках, а отваром умывались, веря, что он возвращает коже свежесть и румянец.

С этим днем связано и явление Тихвинской иконы Божией Матери, к которой обращались с просьбами о защите, здоровье.

Погодные приметы

  • Если 9 июля зарядил дождь, то сырая погода могла продержаться до самой осени. А вот ясное небо обещало тепло и солнце на целых семь недель вперед.

  • Обильная роса на траве с утра сулила жаркий день. Летний туман над водой тоже говорил о том, что хорошая солнечная погода задержится надолго.

  • Если цветы вьюнка закрывались среди дня — ждали вечернего дождя.

  • Ласточки и стрижи, летающие то вверх, то вниз, предупреждали о скорой буре.

  • Если в лесу находили аномально много земляники, это считалось приметой суровой и морозной зимы.

Приметы 9 июля — Давид Земляничник Приметы 9 июля — Давид Земляничник Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для дома и быта

Главная традиция этого дня — сбор земляники. Считалось, что первая ягода, съеденная 9 июля, защитит от болезней на весь год, а если съесть ее и загадать желание, оно сбудется в течение года. Листья земляники клали в карман как талисман — они притягивали удачу, обеспечивали достаток и защищали от бед.

Строжайше запрещалось топтать землянику — нарушители навлекали на себя беду.

Для работы и денег

Строго запрещалось брать деньги в долг — считалось, что вернуть их будет невозможно. Зато если положить в карман лист земляники и попросить взаймы, отказ маловероятен.

Для любви и отношений

День Давида Земляничника издавна олицетворял собой сладость искренних чувств и возможность наконец разрешить затянувшиеся семейные разногласия, привнося в союзы тепло и взаимопонимание.

Народная мудрость особенно благосклонна в этот день к тем, кто еще не встретил свою вторую половину: одиноким юношам и девушкам непременно советовали отправиться на прогулку в лес или хотя бы в ближайший парк, ведь случайное знакомство сулит скорое избавление от одиночества и обещает стать началом красивой, долгой и счастливой любовной истории.

Если в лесу находили две сросшиеся ягоды, их следовало съесть вместе с любимым человеком — это сулило крепкие отношения.

Приметы для дома и быта Приметы для дома и быта Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы 9 июля: что делать?

Если есть возможность, проведите этот день на природе или отправьтесь на прогулку в лес и соберите ягод. Считается, что это отличный момент, чтобы отвлечься от суеты, побыть с близкими и зарядиться летней энергией.

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земляника
Анастасия Фомина
А. Фомина
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