06 апреля 2026

Приметы 6 апреля — Захария Постник: готовимся к Благовещению и чистим дом

Что можно и нельзя делать в начале апреля
В народном календаре 6 апреля отмечено как Захарьев день — канун великого праздника Благовещения. Эта дата выпадает на период строгого поста, когда верующие особенно сосредоточены на духовном очищении. Наши предки считали 6 апреля одним из самых энергетически сильных дней весны. Это время, когда нужно завершить все мирские дела, оставить бытовую суету, чтобы встретить праздник в молитве и тишине. Главный символ дня — очистительный огонь, который, по поверьям, способен прогнать остатки зимнего зла, сжечь все ненужное и осветить дом для прихода весеннего тепла. В Захарьев день в старину жгли костры, окуривали жилища, чтобы очистить пространство перед Благовещением.

Погодные приметы на Захарию, 6 апреля

  • Если ночь на 6 апреля теплая — весна будет ранней, а лето наступит вовремя.

  • Утренний иней или заморозки — к хорошему урожаю овса и проса.

  • Если пошел снег — жди богатого урожая гречихи.

  • Дождь на Захария — предвестник того, что скот в этом году будет здоровым и плодовитым.

  • Если к этому дню полностью сошел снег — морозов больше не будет до самой осени.

Приметы 6 апреля

Что можно и нужно делать 6 апреля

Вечером 6 апреля по всей Руси жгли огромные костры. Это был важный ритуал. Верили, что бесы боятся огня и света, поэтому костры разжигали на окраинах сел и во дворах. В огонь бросали старые соломенные матрасы, поломанные вещи и ветошь. Считалось, что так человек избавляется от болезней и неудач прошлого года.

Что еще можно делать 6 апреля?

  • Завершать генеральную уборку. Все грязные работы по дому нужно закончить до заката, так как на Благовещение (7 апреля) работать категорически запрещено.

  • Освящать семена в церкви. Существовал обычай приносить семена для посадки в храм. Верили, что освященные на Захарию зерна дадут божественный урожай, который не тронут вредители.

  • Посещать вечернюю службу. Подготовка к празднику начиналась с молитвы. Это время для примирения с близкими и прощения старых обид.

  • Готовить праздничную еду заранее. Чтобы не отвлекаться на быт на следующий день, хозяйки пекли постные угощения и варили компоты с вечера.

  • Молиться святому Захарии. Ему молились о защите дома от воров и пожаров.

Церковные традиции в апреле

Что нельзя делать 6 апреля

  • Ходить в гости после заката. Один из самых строгих народных запретов. Считалось, что тот, кто идет в чужой дом вечером кануна Благовещения, «выносит» мир и благополучие из своей семьи.

  • Ссориться, сквернословить и обижаться. Любой негатив в этот день ложится тяжким грузом на душу и может омрачить весь праздничный период.

  • Заниматься тяжелым трудом после полудня. Считалось, что земля и все живое уже начинают замирать в ожидании благой вести.

  • Вязать узлы и шить. Существовало суеверие, что так можно метафорически завязать свою судьбу в тугой узел или пришить к себе чужие беды.

  • Отказывать в милостыне. Помощь нуждающемуся в этот день считалась благословением для самого дающего.

Как выбрать робота для мытья окон? Читайте в нашем гайде!

приметы
народные приметы
традиции
обычаи
погода
запреты
фольклор
Анастасия Фомина
