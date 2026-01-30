Приметы 30 января — Антон Перезимник: половина зимы и борьба с нечистью

30 января вспоминают преподобного Антония Великого, основателя отшельнического монашества. В народе дату называли Антон Перезимник или Антонина-половина. Считалось, что половина зимы уже точно позади, но расслабляться было рано. В народе говорили: «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет». Этот день считался опасным из-за переменчивой погоды и происков нечистой силы.

Погодные приметы на Антона Перезимника, 30 января

Если на Антона случилась оттепель, это предвещало раннюю весну и хороший улов рыбы весной.

Если весь день идет снег — весна будет поздней и холодной.

Облака появились только к вечеру — к перемене погоды, обычно к стуже.

Если на улице тепло, а небо затянуто тучами — скоро начнется сильный снегопад.

Ясная и безветренная погода ночью — к сильному морозу на следующий день.

Если солнце выглянуло только в полдень — весна будет ранней.

Что можно и нужно делать 30 января

Чтобы весна пришла быстрее, а зима не лютовала, хозяйки пекли специальные толокняные колобки, булочки из овсяной муки. Колобки символизировали солнце. Их раздавали детям и домочадцам, чтобы те были здоровы. Верили, что такая «солнечная» выпечка помогает скорее перезимовать и притягивает достаток.

Существовал обряд «отсечения порчи»: нужно было пройти от перекрестка до дома задом наперед, а затем перечеркнуть свои следы палкой. Считалось, что так нечисть не найдет дорогу к жилищу.

Сегодня следовало печь булочки и пироги. Запах свежей выпечки в этот день считался оберегом для дома. Стоило также проверить состояние садовых инструментов. Мужчины начинали готовить инвентарь к весне, показывая зиме, что ее время подходит к концу.

Святого Антония просили о защите от искушений, об исцелении болезней ног и о благополучии для скота.

Что нельзя делать 30 января

Заниматься рукоделием (прясть, вязать). Верили, что, если женщина будет шить или вязать на Антона, дети могут заболеть «трясовицей» (лихорадкой).

Готовить блюда из бобовых (горох, чечевица). Считалось, что это может привести к болезням желудка или к тому, что дети будут капризными весь год.

Оставлять дом без защиты. На Антона старались не оставлять окна и двери открытыми надолго, чтобы не запустить в дом «холодную нечисть».

Играть в азартные игры и спорить на деньги. В этот день «обманчивый Антон» мог лишить человека удачи в делах.

Обижать тех, кто просит о помощи. Отказ в милостыне 30 января мог привести к собственным финансовым потерям.

