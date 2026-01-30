Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 00:05

Приметы 30 января — Антон Перезимник: половина зимы и борьба с нечистью

Приметы 30 января Приметы 30 января Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

30 января вспоминают преподобного Антония Великого, основателя отшельнического монашества. В народе дату называли Антон Перезимник или Антонина-половина. Считалось, что половина зимы уже точно позади, но расслабляться было рано. В народе говорили: «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет». Этот день считался опасным из-за переменчивой погоды и происков нечистой силы.

Погодные приметы на Антона Перезимника, 30 января

  • Если на Антона случилась оттепель, это предвещало раннюю весну и хороший улов рыбы весной.

  • Если весь день идет снег — весна будет поздней и холодной.

  • Облака появились только к вечеру — к перемене погоды, обычно к стуже.

  • Если на улице тепло, а небо затянуто тучами — скоро начнется сильный снегопад.

  • Ясная и безветренная погода ночью — к сильному морозу на следующий день.

  • Если солнце выглянуло только в полдень — весна будет ранней.

Погода 30 января Погода 30 января Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что можно и нужно делать 30 января

Чтобы весна пришла быстрее, а зима не лютовала, хозяйки пекли специальные толокняные колобки, булочки из овсяной муки. Колобки символизировали солнце. Их раздавали детям и домочадцам, чтобы те были здоровы. Верили, что такая «солнечная» выпечка помогает скорее перезимовать и притягивает достаток.

Существовал обряд «отсечения порчи»: нужно было пройти от перекрестка до дома задом наперед, а затем перечеркнуть свои следы палкой. Считалось, что так нечисть не найдет дорогу к жилищу.

Сегодня следовало печь булочки и пироги. Запах свежей выпечки в этот день считался оберегом для дома. Стоило также проверить состояние садовых инструментов. Мужчины начинали готовить инвентарь к весне, показывая зиме, что ее время подходит к концу.

Святого Антония просили о защите от искушений, об исцелении болезней ног и о благополучии для скота.

Что нельзя делать 30 января

  • Заниматься рукоделием (прясть, вязать). Верили, что, если женщина будет шить или вязать на Антона, дети могут заболеть «трясовицей» (лихорадкой).

  • Готовить блюда из бобовых (горох, чечевица). Считалось, что это может привести к болезням желудка или к тому, что дети будут капризными весь год.

  • Оставлять дом без защиты. На Антона старались не оставлять окна и двери открытыми надолго, чтобы не запустить в дом «холодную нечисть».

  • Играть в азартные игры и спорить на деньги. В этот день «обманчивый Антон» мог лишить человека удачи в делах.

  • Обижать тех, кто просит о помощи. Отказ в милостыне 30 января мог привести к собственным финансовым потерям.

Почему вам стоит приготовить булгур на гарнир, а не гречку, читайте в нашей статье.

приметы
народные приметы
запреты
обычаи
суеверия
традиции
фольклор
январь
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве военкомы похитили священника УПЦ
В США отклонили проекты по предотвращению шатдауна
CAS отказался рассматривать апелляцию российского лыжника
Иран пообещал ответить на объявление КСИР террористами
Снежный ад продолжается в Москве: что известно о ситуации ночью 30 января
ЦАХАЛ атаковала представителя движения ХАМАС в Газе
Ошибка ценой 28 жизней: почему разбился самолет с фигуристами из РФ и США
На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Турции произошел взрыв
В Пентагоне предположили, может ли Иран заключить соглашение с США
США возобновили поставки дикого риса в РФ после долгого перерыва
Трамп решил произносить название украинской столицы на русский манер
В Чебоксарах девочки-подростки пострадали в ДТП с автобусом
«Дикий вывод»: Захарова осудила Гутерриша за слова о Крыме и Донбассе
Силуанов оценил перспективы развития Домодедово и Шереметьево
Проблем с капремонтом станет меньше — готовится новый закон: что изменится
Какую рассаду сеять в феврале, как это делать правильно. Советы экспертов
Певица Елка намекнула фанатам на тайную свадьбу
Шесть беспилотников сбиты в небе над Херсонской областью
В ООН высказались о праве Крыма и Донбасса на самоопределение
Дополнительные ограничения действуют в одном из южных аэропортов РФ
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.