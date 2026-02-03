Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 00:05

Приметы 3 февраля — Максимов день: время добрых слов и дружбы

Приметы 3 февраля Приметы 3 февраля Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В третий день февраля воцерковленные люди вспоминают преподобного Максима Исповедника. Святого наши предки прозвали Утешителем. По поверьям, Максим Исповедник помогает людям в бедах, утешает вдовых и сирот, а также мирит поссорившихся. Это был день искренности, когда полагалось вспоминать с теплом всех, кто когда-либо пришел на помощь.

Погодные приметы на Максимов день, 3 февраля

  • Хорошая, ясная погода без облаков сулила плохой урожай.

  • Если ночью луна в кругу — это сулит метель или обильный снегопад.

  • Чистое небо без облаков и туч — к суровым морозам в феврале.

  • Яркая заря — к скорому похолоданию.

  • Сухая и холодная погода — к жаркому августу.

  • Если на Максима месяц светит сквозь облака — это добрая примета, сулящая хороший урожай зерна.

Погода в феврале по приметам Погода в феврале по приметам Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Приметы о птицах и зверях 3 февраля

3 февраля наши предки старались менять подстилки домашним животным. Они верили, что так здоровье зверей будет крепче и в дом охотнее придет благополучие.

Прощайте, обиды! Что можно делать 3 февраля

Максимов день считался идеальным временем для того, чтобы отдать долги — не только денежные, но и моральные. Было принято навещать тех, кто помог в трудную минуту, дарить небольшие подарки или просто искренне благодарить. Верили, что добро, упомянутое в этот день, вернется к человеку в двойном размере.

А еще существовал такой интересный обряд: муж и жена шли во двор дома, держась за руки, и вместе стряхивали снег и иней с деревьев. Говорили, что это убережет семью от конфликтов на весь год.

Что еще следовало сделать 3 февраля по народным представлениям?

  • Мириться после затяжных ссор. Если вы были в разладе с близким человеком, Максим-утешитель поможет найти правильные слова для примирения.

  • Помогать нуждающимся. Любое бескорыстное дело в этот день закладывает фундамент благополучия в доме на весь год.

  • Молиться о семейном счастье. Преподобному Максиму молятся о защите семьи, о возвращении мира в дом и об утешении в печали.

  • Печь пироги с начинкой. По традиции хозяйки пекли пироги с мясом, рыбой или грибами и угощали ими не только родных, но и соседей или прохожих.

Что можно и нужно делать 3 февраля по народным приметам Что можно и нужно делать 3 февраля по народным приметам Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что нельзя делать 30 января

  • Игнорировать просьбы о помощи. Наши предки верили, что отказать просящему на Максима — значит самому скоро оказаться в безвыходной ситуации.

  • Сквернословить и конфликтовать. Любое злое слово, сказанное сегодня, может обернуться болезнью или потерей сна.

  • Давать в долг соль. Существовало суеверие, что вместе с солью в этот день можно отдать из дома достаток и семейный покой.

  • Оставлять незавершенными важные разговоры. Если есть недосказанность, ее нужно прояснить именно сегодня, иначе она перерастет в серьезную обиду.

  • Обижать тех, кто слабее. Любая несправедливость, допущенная на Максима, каралась, по народным поверьям, потерей удачи в делах.

Сами приметы советуют испечь пирог сегодня! Собрали подборку удачных рецептов выпечки с мясом.

приметы
народные приметы
обычаи
запреты
фольклор
суеверия
традиции
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сокуров объяснил свое исключение из Совета по развитию кинематографии
Свадьба, беспрецедентное шоу, атака ВСУ: где сейчас SHAMAN и Мизулина
Трамп рассказал, какие отношения сейчас у США с Россией и Украиной
В Госдуме признали перегибы в законах по борьбе с мошенниками
В Ленобласти ищут тело пропавшего мальчика
Бригада обманутых: как ВСУ заманивают наемников из Латинской Америки
В МИД России раскрыли, как ВС РФ помогли отбить атаку на аэропорт в Нигере
Украина внесла КСИР в список террористических организаций
Моди промолчал в ответ на слова Трампа об отказе от российской нефти
Мирная россиянка пострадала при атаке ВСУ на регион
После отравления детей в Дагестане нашли нарушения при подключении к газу
Путин распорядился обдумать развитие паллиативной помощи в новых регионах
Дебошир из Испании забрался на самолет и устроил пляски
«США уступают»: политолог о рисках для Трампа в случае вторжения в Иран
Названо имя главы Фонда развития «Долины Менделеева»
Трамп ответил демократам по поводу связи с Эпштейном
Отъезд из РФ, два Больших шлема: как живет теннисистка Елена Рыбакина
Подросток в Ленобласти умер от удара током
Названо незаконное увлечение мужчины, убившего мальчика в Петербурге
Абьюз от Тарасова, постельные сцены, Батрутдинов: как живет Ольга Бузова
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.