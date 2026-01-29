Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 00:05

Приметы 29 января — Петр-полукорм: середина зимы и оценка запасов

Мозаика с изображением апостола Петра в интерьере Исаакиевского собора Мозаика с изображением апостола Петра в интерьере Исаакиевского собора Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

29 января в православном календаре — день поклонения честным веригам, то есть цепям, апостола Петра. В народе же дату прозвали Петр-полукорм. Название говорит само за себя: считалось, что к этому моменту ровно половина зимних запасов корма для скота должна была остаться в закромах. А вот если еды для питомцев не хватало, хозяевам приходилось «затягивать пояса» и экономить. В народе говорили: «Постится скотина, если хозяин корму не припас».

Погодные приметы на Петра-полукорма, 29 января

Этот день считался переломным моментом зимы, по которому судили о предстоящем лете.

  • Если в этот день сильная метель, летний сезон будет дождливым и сырым.

  • Солнце на закате окрашено в красный цвет — на следующий день будет морозно и ясно.

  • Месяц на небе яркий и с крутыми рогами — к усилению холодов.

  • Морозный день на Петра — к жаркому и засушливому лету.

  • Ветер дует с севера — жди затяжных морозов и снежных бурь.

  • Если снег идет хлопьями, скоро наступит оттепель, а весна будет ранней.

Приметы 29 января о зверях и птицах: традиция «полукорма»

29 января был днем ревизии и планирования. Хозяева шли в амбары и подвалы, чтобы пересчитать оставшееся сено, солому и зерно. Если запасов было больше половины, год обещали сытый. А если меньше, то домашнему скоту приходилось какое-то время голодать.

Приметы на 29 января Приметы на 29 января Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Обижать домашних животных сегодня строго запрещено. Как и в другие «дни скотины», грубость по отношению к животным могла обернуться убытками.

Что можно и нужно делать 29 января

  • Наводить порядок в хозяйственных постройках. Считалось, что на Петра нужно проявить заботу о местах хранения продуктов, чтобы они не портились.

  • Готовить блюда из зерна. Чтобы в доме всегда был хлеб, на стол подавали каши или выпечку из злаков.

  • Заниматься планированием бюджета. День благоприятен для того, чтобы прикинуть расходы и доходы на ближайшие месяцы.

  • Молиться апостолу Петру. Святому молились о покровительстве домашним животным, а также об исцелении от различных недугов.

Что нельзя делать 29 января

  • Оставлять закрома пустыми. Даже если запасы на исходе, нельзя было показывать пустое дно — в емкости клали хотя бы горсть зерна, чтобы не притянуть голод.

  • Сплетничать и лгать. Считалось, что ложь на Петра быстро раскроется и обернется против самого человека.

  • Выбрасывать хлебные крошки. Остатки хлеба со стола полагалось отдавать птицам или скотине, но ни в коем случае не выбрасывать в мусор.

  • Лениться. Петр-полукорм не терпел безделья — нужно было обязательно выполнить хотя бы одно важное дело по дому.

Почему вам стоит чаще покупать салат? Читайте в нашей статье.

приметы
народные приметы
запреты
обычаи
традиции
фольклор
суеверия
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США объяснили, почему переговоры по Украине проходят в закрытом формате
Случайная прохожая пострадала при стрельбе в Петербурге
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 января 2026 года
Приметы 29 января — Петр-полукорм: середина зимы и оценка запасов
Фуры закрыли въезд в Москву по Горьковскому шоссе
85 секунд до конца света. «Часы судного дня» снова перевели: что это значит
Путин раскрыл цели блокады Ленинграда нацистами
«Это не замена»: в США очертили круг задач Совета мира и ООН
Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
Раскрыт тайный покровитель Пугачевой и Макаревича в Израиле
В США озвучили, кто из команды Трампа не приедет на переговоры по Украине
Влюбился в «Титаник» по радио: как живет «алтайский Маугли» Оджан Наумкин
Иран объявил о новом витке противостояния с США и Израилем
Звезда сериалов «Ликвидатор» и «Застава» умер на 75-м году жизни
«Придаем особое значение»: Путин заявил, что РФ хранит память о холокосте
Рубио рассказал о последнем нерешенном вопросе между Россией и Украиной
Ракетная опасность действовала на территории одного из регионов РФ
В России с 1 апреля изменится размер социальных пенсий
Люксовый бутик временно закрылся в Куршевеле
«Все правильно в этой жизни»: Долина спела в баре, она больше не печалится
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.