Приметы 29 января — Петр-полукорм: середина зимы и оценка запасов

29 января в православном календаре — день поклонения честным веригам, то есть цепям, апостола Петра. В народе же дату прозвали Петр-полукорм. Название говорит само за себя: считалось, что к этому моменту ровно половина зимних запасов корма для скота должна была остаться в закромах. А вот если еды для питомцев не хватало, хозяевам приходилось «затягивать пояса» и экономить. В народе говорили: «Постится скотина, если хозяин корму не припас».
Погодные приметы на Петра-полукорма, 29 января
Этот день считался переломным моментом зимы, по которому судили о предстоящем лете.
Если в этот день сильная метель, летний сезон будет дождливым и сырым.
Солнце на закате окрашено в красный цвет — на следующий день будет морозно и ясно.
Месяц на небе яркий и с крутыми рогами — к усилению холодов.
Морозный день на Петра — к жаркому и засушливому лету.
Ветер дует с севера — жди затяжных морозов и снежных бурь.
Если снег идет хлопьями, скоро наступит оттепель, а весна будет ранней.
Приметы 29 января о зверях и птицах: традиция «полукорма»
29 января был днем ревизии и планирования. Хозяева шли в амбары и подвалы, чтобы пересчитать оставшееся сено, солому и зерно. Если запасов было больше половины, год обещали сытый. А если меньше, то домашнему скоту приходилось какое-то время голодать.
Обижать домашних животных сегодня строго запрещено. Как и в другие «дни скотины», грубость по отношению к животным могла обернуться убытками.
Что можно и нужно делать 29 января
Наводить порядок в хозяйственных постройках. Считалось, что на Петра нужно проявить заботу о местах хранения продуктов, чтобы они не портились.
Готовить блюда из зерна. Чтобы в доме всегда был хлеб, на стол подавали каши или выпечку из злаков.
Заниматься планированием бюджета. День благоприятен для того, чтобы прикинуть расходы и доходы на ближайшие месяцы.
Молиться апостолу Петру. Святому молились о покровительстве домашним животным, а также об исцелении от различных недугов.
Что нельзя делать 29 января
Оставлять закрома пустыми. Даже если запасы на исходе, нельзя было показывать пустое дно — в емкости клали хотя бы горсть зерна, чтобы не притянуть голод.
Сплетничать и лгать. Считалось, что ложь на Петра быстро раскроется и обернется против самого человека.
Выбрасывать хлебные крошки. Остатки хлеба со стола полагалось отдавать птицам или скотине, но ни в коем случае не выбрасывать в мусор.
Лениться. Петр-полукорм не терпел безделья — нужно было обязательно выполнить хотя бы одно важное дело по дому.
