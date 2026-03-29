29 марта 2026 в 00:05

Приметы 29 марта — Саввин день: не давайте в долг после заката!

В народном календаре 29 марта — это Саввин день, который в старину называли Тележным. Главная традиция была проста и практична: сани на повет, то есть чердак, телегу во двор. Даже если вы не планируете запрягать лошадей, этот день в современной интерпретации — отличный повод проверить состояние своего автомобиля или велосипеда. Считалось, что на Саввина весна окончательно «садится в телегу» и едет по дорогам.

Погодные приметы на Савву, 29 марта

Погода в этот день считалась очень устойчивой: какой она будет сегодня, такой останется и на ближайшие недели.

  • Если на Саввина тепло и солнечно — вся весна будет погожей, а лето наступит рано.

  • Облака плывут высоко и быстро — к хорошей, стабильной погоде без затяжных дождей.

  • Слышно журчание первого ручья, который «поет» громко, — весна будет бурной и многоводной.

  • Разлив воды и глубокие лужи — к плохому состоянию дорог весной, но зато к богатому урожаю зерновых.

  • Если снег тает одновременно с северной и южной сторон кочек — лето будет жарким и сухим.

Приметы о птицах и зверях 29 марта

  • Вороны высоко в небе играют — к солнечной и ясной погоде.

  • Птицы купаются в лужах — к скорому и сильному потеплению.

  • Прилетели стаи зябликов — холода еще могут вернуться на пару дней.

  • Журавли летят низко и быстро — к скорому дождю или туману.

Что можно и нужно делать 29 марта

  • Проверять инструменты и транспорт. В старину мужики осматривали телеги, смазывали колеса. Сегодня это идеальный день для визита в автосервис или просто наведения порядка в багажнике.

  • Покупать семена и саженцы. Считалось, что покупки для будущего сада, сделанные на Саввина, будут особенно удачными и принесут богатые плоды.

  • Печь хлеб. Запах свежей выпечки в этот день притягивает в дом уют и благополучие.

  • Мириться с теми, с кем в ссоре. Энергетика дня спокойная и созидательная, поэтому любые обиды забываются легче.

  • Планировать переезд. Саввин день считается благоприятным временем для планирования смены места жительства или начала ремонта.

Что нельзя делать 29 марта

  • Давать или брать деньги в долг после заката. Самый известный запрет! Верили, что финансовые операции в сумерках на Савву приведут к нищете и «дырявому» кошельку на весь год.

  • Есть хлеб после захода солнца. Существовало суеверие, что это может лишить человека здоровья и жизненных сил. Весь основной прием пищи старались завершить при свете дня.

  • Поднимать тяжести. Тот, кто решит перетрудиться или таскать тяжелые мешки сегодня, рискует надорвать свою удачу и притянуть лишние заботы.

  • Ссориться и повышать голос. Любой конфликт, начатый 29 марта, может затянуться на долгие месяцы.

  • Выносить мусор из дома. Считалось, что вместе с сором можно нечаянно выбросить семейное счастье, которое «прилетело» с весенними птицами.

Анастасия Фомина
