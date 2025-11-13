Приметы 13 ноября: Спиридон и Никодим — Курятники и обряды для достатка

Что можно и чего нельзя делать 13 ноября?

13 ноября воцерковленные люди вспоминают сразу двух святых — Спиридона и Никодима, которых в народе прозвали Курятниками, поскольку они считались покровителями домашней птицы. Этот день был посвящен заботам о курах, которых готовили к зиме: осматривали, чистили курятники и переводили на зимний режим. Считалось, что доброта, проявленная к домашней птице в этот день, привлекает в дом финансовое благополучие.

Погодные приметы на Никодимов день, 13 ноября

Если утром над землей стелился густой туман, это считалось верным знаком, что в ближайшее время будет оттепель и сохранится тепло.

Ясное и солнечное утро 13 ноября предвещало скорое наступление сильных морозов и суровую зиму.

Выпавший снег указывал на то, что зима будет снежной и холодной.

Сильный порывистый ветер предвещал затяжное ненастье (плохую погоду).

Иней на ветках деревьев обещал хороший урожай хлеба в следующем году.

Тусклая и бледная луна на небе сулила дождливую и сырую погоду.

Что там с курами? Приметы о зверях и птицах 13 ноября

Если куры рано вечером забирались на насест и сидели тихо, это предвещало скорое похолодание или мороз.

Если куры вели себя беспокойно и ссорились между собой, это считалось знаком скорой ссоры или несчастья в доме.

Громкое пение петуха вечером 13 ноября предвещало перемену погоды и снегопад.

Если снегири прилетели, но не поют, это предвещало сильные снегопады.

Защищаем птиц! Чего нельзя делать 13 ноября

Запреты в Курятников день были строги и связаны с защитой домашней птицы.

Категорически нельзя кричать на птиц, ругать их или ссориться из-за них. Считалось, что обиженная курица или петух могли унести из дома удачу и достаток. Кроме того, нельзя убивать или забивать кур в этот день. Это могло привести к серьезным болезням или нужде.

Запрещалось одалживать деньги, хлеб или крупы. Верили, что это приведет к финансовым потерям на весь год.

Нельзя стричь волосы — к несчастью.

Не рекомендовалось устраивать шумные застолья и веселиться.

Что можно делать 13 ноября: едим яйца

Главный обычай дня — чистка курятников, осмотр птиц, их кормление и оберег. Чтобы куры хорошо неслись, им давали зерно, смешанное с маслом. А чтобы привлечь в дом деньги, хозяйки вешали в курятнике камень с отверстием (куриный бог), а также монеты.

Еще сегодня старались есть побольше куриных яиц. Считалось, что яйца, съеденные 13 ноября, принесут здоровье и силу.

