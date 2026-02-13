Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 00:05

Приметы 13 февраля — Никита Пожарник: хранитель очага и защитник от огня

Приметы 13 февраля Приметы 13 февраля Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В народном календаре 13 февраля посвящено памяти святого Никиты Новгородского, которого в народе прозвали Никитой Пожарником. Наши предки верили, что он обладает особой властью над огненной стихией: святой может как усмирить пожар, так и предотвратить удар молнии. Этот день традиционно считался опасным в плане семейных отношений и пожарной безопасности, поэтому люди вели себя максимально осторожно.

Погодные приметы на Никиту, 13 февраля

Огонь в этот день был не только защитником. По пламени сегодня также предсказывали погоду.

  • Иней на деревьях — к ясной ночи, но промозглому утру.

  • Ясная луна на ночном небе — на следующий день будет солнечная и морозная погода.

  • Если дрова в печи громко трещат, дымят и ужасно разгораются — скоро потеплеет.

  • Красный огонь в печи сулил лютые морозы до конца февраля, а белый — к оттепели.

  • Если на солнце видны «круги» — урожай зерновых обещает быть огромным.

Приметы о погоде в феврале Приметы о погоде в феврале Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах 13 февраля

Вороны раскаркались особенно пронзительно — значит, будет метель или буран.

Что можно и нужно делать 13 февраля

День Никиты Пожарника был наполнен обрядами, направленными на сохранение дома и мира в нем. Хозяева просили святого Никиту оберегать жилище от случайного возгорания и ударов молнии летом.

Существовало поверье, что 13 февраля леший может «оседлать» конька на крыше дома, из-за чего здание может пошатнуться или в нем начнутся неурядицы. Чтобы этого не случилось, дом окропляли святой водой.

День считался благоприятным для колдунов и «глазливых» людей, поэтому без нужды из дома старались не выходить.

Наши предки в эту дату старались прроверять исправность печей и каминов. В современности хорошо было бы проверить проводку и электроприборы. Это лучший способ почтить память Пожарника.

Считалось, что спокойное времяпрепровождение дома сегодня убережет от дурного влияния извне. А еще 13 февраля — хороший день для того, чтобы укрепить энергетическую защиту своего жилища.

  • Интересный факт. Святитель Никита при жизни помогал людям с болезнями зрения, поэтому к нему обращаются с просьбами о прозрении.

Что нельзя делать 13 февраля

  • Ссориться и повышать голос. Любой конфликт на Никиту может перерасти в грандиозный скандал, который будет «пылать» как пожар и долго не утихнет.

  • Шутить с огнем. Нельзя оставлять свечи или костры без присмотра, а также играть с огнем — стихия может выйти из-под контроля.

  • Выходить из дома после захода солнца. Верили, что в это время легче всего получить сглаз или порчу от недоброжелателей.

  • Оставлять жилье без присмотра. Пустой дом в этот день считался уязвимым для происков нечистой силы.

  • Браться за новые дела, связанные с риском. Считалось, что любое рискованное начинание 13 февраля «сгорит», не принеся результата.

Пшенка с паутинкой: приготовьте суп из детства по нашему рецепту.

приметы
народные приметы
запреты
обычаи
традиции
суеверия
фольклор
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан указал Зеленскому на нелепость его требований о вступлении в ЕС
Ведущий «Модного приговора» прокомментировал уход с Первого канала
Бастрыкин потребовал доклад о пропаже в Петербурге сестер и их матери
«Разработана методика»: ВСУ придумали, как скрывать число погибших
Трехкратный чемпион Португалии пополнил состав ЦСКА
Макрон раскрыл срок возможного разговора с Путиным
Европейские страны намерены купить дешевые боевые дроны
Десятки дронов ВСУ сбиты в небе над Россией
Еврокомиссия подготовит план по радикальной интеграции рынка ЕС
Проблемы со здоровьем, личная жизнь, слова о Путине: где сейчас Дужников
«Доставка на дом»: манул Тимофей из Московского зоопарка получил подарок
Макрон не захотел видеть Европу «за дверью» на переговорах с Россией
Сборная Канады по хоккею начала ОИ с яркой победы
Мужчинам на заметку: все, что нужно знать о цинке. Ликбез от врача
«Нужна десатанизация»: Киев жестоко карает украинцев за связи с Россией
Трамп может выйти из переговоров по Украине
Нетаньяху допустил «хорошую сделку» с Ираном при одном условии
«Нужно добиваться»: Мединский призвал признать геноцид советского народа
Кровавые кошки-мышки: замначальника ГАИ Томска годами помогал зятю-маньяку
США уличили в тайной технологической поддержке протестующих в Иране
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.