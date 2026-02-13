Приметы 13 февраля — Никита Пожарник: хранитель очага и защитник от огня

В народном календаре 13 февраля посвящено памяти святого Никиты Новгородского, которого в народе прозвали Никитой Пожарником. Наши предки верили, что он обладает особой властью над огненной стихией: святой может как усмирить пожар, так и предотвратить удар молнии. Этот день традиционно считался опасным в плане семейных отношений и пожарной безопасности, поэтому люди вели себя максимально осторожно.

Погодные приметы на Никиту, 13 февраля

Огонь в этот день был не только защитником. По пламени сегодня также предсказывали погоду.

Иней на деревьях — к ясной ночи, но промозглому утру.

Ясная луна на ночном небе — на следующий день будет солнечная и морозная погода.

Если дрова в печи громко трещат, дымят и ужасно разгораются — скоро потеплеет.

Красный огонь в печи сулил лютые морозы до конца февраля, а белый — к оттепели.

Если на солнце видны «круги» — урожай зерновых обещает быть огромным.

Приметы о погоде в феврале Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах 13 февраля

Вороны раскаркались особенно пронзительно — значит, будет метель или буран.

Что можно и нужно делать 13 февраля

День Никиты Пожарника был наполнен обрядами, направленными на сохранение дома и мира в нем. Хозяева просили святого Никиту оберегать жилище от случайного возгорания и ударов молнии летом.

Существовало поверье, что 13 февраля леший может «оседлать» конька на крыше дома, из-за чего здание может пошатнуться или в нем начнутся неурядицы. Чтобы этого не случилось, дом окропляли святой водой.

День считался благоприятным для колдунов и «глазливых» людей, поэтому без нужды из дома старались не выходить.

Наши предки в эту дату старались прроверять исправность печей и каминов. В современности хорошо было бы проверить проводку и электроприборы. Это лучший способ почтить память Пожарника.

Считалось, что спокойное времяпрепровождение дома сегодня убережет от дурного влияния извне. А еще 13 февраля — хороший день для того, чтобы укрепить энергетическую защиту своего жилища.

Интересный факт. Святитель Никита при жизни помогал людям с болезнями зрения, поэтому к нему обращаются с просьбами о прозрении.

Что нельзя делать 13 февраля

Ссориться и повышать голос. Любой конфликт на Никиту может перерасти в грандиозный скандал, который будет «пылать» как пожар и долго не утихнет.

Шутить с огнем. Нельзя оставлять свечи или костры без присмотра, а также играть с огнем — стихия может выйти из-под контроля.

Выходить из дома после захода солнца. Верили, что в это время легче всего получить сглаз или порчу от недоброжелателей.

Оставлять жилье без присмотра. Пустой дом в этот день считался уязвимым для происков нечистой силы.

Браться за новые дела, связанные с риском. Считалось, что любое рискованное начинание 13 февраля «сгорит», не принеся результата.

