Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 апреля 2026 года

Наступило 13 апреля 2026 года. В этот день родились создатель телефонов и Михаил Шуфутинский, в России поздравляют благотворителей, а во всем мире слушают рок-н-ролл. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 13-й день апреля, а также кого нужно не забыть поздравить с именинами — читайте в материале NEWS.ru.
Какие праздники отмечают сегодня в России и мире
Россияне сегодня отмечают День мецената и благотворителя. Дата для него выбрана не случайная, она отсылает к дню рождения древнеримского покровителя поэтов, художников и других артистов Гая Цильния Мецената. Теперь его фамилией называют всех благотворителей. А праздник, который отмечают 13 апреля, призван напомнить россиянам, как важно делать добрые дела и помогать нуждающимся.
Меломаны всей планеты сегодня празднуют Всемирный день рок-н-ролла. Этот стиль музыки родился из слияния ритм-н-блюза и кантри еще в 1940-х годах, но отдельное название получил лишь в 1954 году. Тогда Билл Хейли вместе с группой The Comets выпустил хит Rock Around the Clock. Кстати, это произошло 12 апреля, но праздник решили учредить на день позже — 13-го.
Необычные праздники и памятные события
13 апреля отмечают Всемирный день благодарности растениям. Этот необычный праздник нужен, чтобы напомнить жителям планеты о роли зеленых насаждений в нашей жизни. Растения поглощают углекислый газ, выделяют кислород и по сути являются легкими Земли. Поэтому важно беречь их и высаживать новые — именно этим можете заняться сегодня.
А еще сегодня есть повод поздравить владельцев йоркширских терьеров. Эта декоративная порода появилась в Англии и имеет одну интересную особенность. Шерсть таких собак похожа на человеческие волосы и не опасна для аллергиков за счет отсутствия подшерстка.
Другие интересные праздники 13 апреля:
- День общения c духом бeзмятeжнocти;
- Тxepaвaдинcкий Новый год;
- День планирования обеда;
- День настольной игры «Скрэббл».
Памятные даты и события: что произошло 13 апреля
Давайте вспомним, годовщину каких исторических событий отмечают сегодня в России и мире.
- 13 апреля можно считать днем рождения российского троллейбуса. Именно в этот день в 1903 году в Санкт-Петербурге запустили первый в стране гибрид автобуса и трамвая.
- В 1923 году в столице Великобритании, Лондоне, открыли знаменитый футбольный стадион «Уэмбли». На нем проводили финальные этапы Кубка Англии, Олимпиаду 1948 года, множество чемпионатов по футболу и концертов известных исполнителей.
- В 1964 году первый в истории афроамериканец получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Такой награды был удостоен Сидни Пуатье, сыгравший Гомера Смита в фильме «Полевые лилии».
- В 1997 году американский гольфист Тайгер Вудс стал рекордно молодым победителем турнира «Мастерс». Спортсмену был на тот момент всего 21 год.
Этот день в истории: кто родился и кто умер 13 апреля
В этот день появились на свет:
1743 год — один из отцов-основателей США, 3-й президент страны Томас Джефферсон. Именно он выкупил у Франции Луизиану.
1808 год — итальянский ученый Антонио Меуччи. Этот человек изобрел первый в мире телефон.
- 1948 год — знаменитый российский шансонье Михаил Шуфутинский. Он исполнил песню «Третье сентября», которая популярна до сих пор.
- 1973 год — лидер рок-группы «Ленинград» и общественный деятель Сергей Шнуров.
В этот день мир покинули:
- 1605 год — царь Борис Годунов.
- 1937 год — писатель Илья Ильф, один из авторов романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».
- 2008 год — американский физик Джон Уилер. Он ввел термин «черная дыра».
Именины и дни ангела 13 апреля: кого не забыть поздравить
Сегодня не забудьте поздравить с днем ангела Вениамина, Иннокентия, Иона, Ипатия, Марию, Мартина, Пшемыслава и Пшибыслава.
