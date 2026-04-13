Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 апреля 2026 года

Наступило 13 апреля 2026 года. В этот день родились создатель телефонов и Михаил Шуфутинский, в России поздравляют благотворителей, а во всем мире слушают рок-н-ролл. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 13-й день апреля, а также кого нужно не забыть поздравить с именинами — читайте в материале NEWS.ru.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире

Россияне сегодня отмечают День мецената и благотворителя. Дата для него выбрана не случайная, она отсылает к дню рождения древнеримского покровителя поэтов, художников и других артистов Гая Цильния Мецената. Теперь его фамилией называют всех благотворителей. А праздник, который отмечают 13 апреля, призван напомнить россиянам, как важно делать добрые дела и помогать нуждающимся.

Меломаны всей планеты сегодня празднуют Всемирный день рок-н-ролла. Этот стиль музыки родился из слияния ритм-н-блюза и кантри еще в 1940-х годах, но отдельное название получил лишь в 1954 году. Тогда Билл Хейли вместе с группой The Comets выпустил хит Rock Around the Clock. Кстати, это произошло 12 апреля, но праздник решили учредить на день позже — 13-го.

Сегодня отмечают Всемирный день рок-н-ролла Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и памятные события

13 апреля отмечают Всемирный день благодарности растениям. Этот необычный праздник нужен, чтобы напомнить жителям планеты о роли зеленых насаждений в нашей жизни. Растения поглощают углекислый газ, выделяют кислород и по сути являются легкими Земли. Поэтому важно беречь их и высаживать новые — именно этим можете заняться сегодня.

А еще сегодня есть повод поздравить владельцев йоркширских терьеров. Эта декоративная порода появилась в Англии и имеет одну интересную особенность. Шерсть таких собак похожа на человеческие волосы и не опасна для аллергиков за счет отсутствия подшерстка.

13 апреля празднуют День собак породы йоркширский терьер Фото: Shutterstock/FOTODOM

Другие интересные праздники 13 апреля:

День общения c духом бeзмятeжнocти;

Тxepaвaдинcкий Новый год;

День планирования обеда;

День настольной игры «Скрэббл».

Памятные даты и события: что произошло 13 апреля

Давайте вспомним, годовщину каких исторических событий отмечают сегодня в России и мире.

13 апреля можно считать днем рождения российского троллейбуса. Именно в этот день в 1903 году в Санкт-Петербурге запустили первый в стране гибрид автобуса и трамвая.

В 1923 году в столице Великобритании, Лондоне, открыли знаменитый футбольный стадион «Уэмбли». На нем проводили финальные этапы Кубка Англии, Олимпиаду 1948 года, множество чемпионатов по футболу и концертов известных исполнителей.

В 1964 году первый в истории афроамериканец получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Такой награды был удостоен Сидни Пуатье, сыгравший Гомера Смита в фильме «Полевые лилии».

В 1997 году американский гольфист Тайгер Вудс стал рекордно молодым победителем турнира «Мастерс». Спортсмену был на тот момент всего 21 год.

13 апреля американский гольфист Тайгер Вудс стал самым молодым победителем турнира «Мастерс» Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Этот день в истории: кто родился и кто умер 13 апреля

В этот день появились на свет:

1743 год — один из отцов-основателей США, 3-й президент страны Томас Джефферсон. Именно он выкупил у Франции Луизиану.

1808 год — итальянский ученый Антонио Меуччи. Этот человек изобрел первый в мире телефон.

1948 год — знаменитый российский шансонье Михаил Шуфутинский. Он исполнил песню «Третье сентября», которая популярна до сих пор.

1973 год — лидер рок-группы «Ленинград» и общественный деятель Сергей Шнуров.

13 апреля родился шансонье Михаил Шуфутинский Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В этот день мир покинули:

1605 год — царь Борис Годунов.

1937 год — писатель Илья Ильф, один из авторов романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».

2008 год — американский физик Джон Уилер. Он ввел термин «черная дыра».

Именины и дни ангела 13 апреля: кого не забыть поздравить

Сегодня не забудьте поздравить с днем ангела Вениамина, Иннокентия, Иона, Ипатия, Марию, Мартина, Пшемыслава и Пшибыслава.

Ранее мы рассказывали, как выйти из поста без вреда для здоровья.