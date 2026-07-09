Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 июля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 июля 2026 года

С начала года прошло 190 дней, а значит, наступило 9 июля. Какой праздник приходится на эту дату? И почему не стоит выходить из дома без земляничного листа? Об этом и многом другом рассказываем в нашем материале.

Праздники 9 июля 2026 года

Начнем с международных праздников 9 июля 2026 года. Во всем мире справляют День сахарного печенья. Праздник, посвященный лакомству, зародился в США. Считается, что именно там в начале XVIII века стали готовить рассыпчатое угощение. Рецепт принадлежал немцам-переселенцам, поселившимся в Пенсильвании.

Сегодня сахарное печенье популярно во всем мире. Так что праздник 9 июля — подходящее время для кулинарных экспериментов.

Поговорим и о национальных праздниках 9 июля 2026 года. В Азербайджане отмечают профессиональный праздник дипломатов, а в Казахстане — работников водного хозяйства. Для аргентинцев же и жителей Южного Судана это День независимости.

9 июля — День сахарного печенья Фото: Shutterstock/FOTODOM

День Тихвинской иконы Божией Матери — церковный праздник 9 июля

В православных странах 9 июля — праздник почитания Тихвинской иконы Божией Матери. Автором образа считается сам евангелист Лука. Икона была написана еще при жизни Богородицы. Поэтому ее относят к древнейшим изображениям Девы Марии.

Изначально образ хранился в Иерусалиме, позже — в Константинополе. Тихвинским его называют потому, что в 1383 году он был явлен над Ладожским озером. В память об этом событии неподалеку от Тихвина (Ленинградская область) был воздвигнут храм Успения Богородицы. Два века спустя он расширился до монастыря. Тихвинская икона пользовалась особым почтением. Известно, что ей кланялись Василий III и Иван Грозный.

Тихвинская икона не раз меняла местонахождение. Она путешествовала по российским городам. А в годы Великой Отечественной войны и вовсе была вывезена за границу. Торжественное возвращение святыни состоялось только в 2004 году. Сегодня образ хранится в Тихвинском Богородице-Успенском мужском монастыре. А его чудотворные списки можно встретить по всей России.

Икона Божией Матери Тихвинской «Ополченной» Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

К иконе обращаются с мольбой:

об укреплении веры;

о преодолении болезней;

об исцелении от бесплодия;

утешении в скорби.

Давид-земляничник — праздник 9 июля в России

В России на 9 июля приходится праздник Давида-земляничника. Это день памяти монаха-отшельника Давида Солунского, жившего в VI веке. По преданию, святой творил чудеса. Он видел будущее и мог, не обжигаясь, держать в руках раскаленные угли.

В народе 9 июля прозвали днем Давида-земляничника. Дело в том, что в первой половине июля созревает земляника. А потому главной традицией праздника был сбор ягод. Землянике приписывали целебные свойства, поэтому из нее непременно готовили варенья и компоты. А сушеные земляничные листья шли в чай.

Славяне наделяли землянику и магическими свойствами. Отсюда пошли приметы, связанные с праздником 9 июля. В России считалось, что:

выходя из дома, нужно положить в карман земляничный лист — он убережет от финансовых проблем;

беременным также стоит брать с собой лист земляники — в противном случае их ждут тяжелые роды;

умывание земляничной росой дарует красоту.

9 июля — праздник Давида-земляничника Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если верить приметам, по погоде 9 июля 2026 года можно судить о будущем. Например, дождь на Давида-земляничника пророчит пасмурный сентябрь. Если же день выдался погожим, то тепло уйдет нескоро. Обилие земляники сулит суровую зиму. А запах полевых цветов усиливается перед дождем.

Кто из знаменитостей родился 9 июля

Мы выяснили, какой праздник справляют 9 июля. Теперь поговорим о знаменитостях, появившихся на свет в этот день. В их числе:

Анна Радклиф (1764–1823) — писательница, создательница готического романа;

Элиас Хоу (1819–1864) — один из создателей швейной машинки;

Владимир Снегирев (1847–1917) — врач, «отец» российской гинекологии;

Франц Боас (1858–1942) — ученый, один из основателей современной антропологии;

Бон Скотт (1946–1980) — музыкант, лидер рок-группы AC/DC;

Том Хэнкс (р. 1956) — актер, сценарист, режиссер;

Кортни Лав (р. 1964) — актриса и певица;

Алексей Черемисинов (р. 1985) — фехтовальщик, чемпион мира, Европы и Олимпийских игр.

Дни рождения 9 июля: Том Хэнкс Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press

Именины 9 июля

9 июля 2026 года справляют именины:

Теперь вы знаете, какой праздник приходится на 9 июля 2026 года. Самое время отправиться на сбор земляники, приготовить варенье и испечь печенье.

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