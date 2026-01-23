24 января — День эскимо: история любимого мороженого на палочке

Зима для многих ассоциируется с горячим чаем и уютными пледами, однако у любителей десертов есть особый повод для праздника. Именно в разгар января отмечается праздник самого узнаваемого холодного лакомства в мире. Рассказывая про День эскимо 24 января, история которого началась более века назад, мы погружаемся в атмосферу американских лавочек начала ХХ столетия. Этот праздник — не просто дань уважения сладости, а напоминание о том, как одна простая идея может изменить целую индустрию. Дата выбрана не случайно: именно 24 января 1922 года Кристиан Нельсон получил официальный патент на свое изобретение, открыв новую главу в мировой гастрономии. Рассказываем все, что нужно знать об эскимо: от его появления до современных экспериментов со вкусом.

Кто и когда изобрел эскимо: версии из США и Франции

Существует классическая легенда об изобретении этого десерта. Кристиан Кент Нельсон, школьный учитель и по совместительству владелец небольшой кондитерской в штате Айова, однажды заметил муки выбора юного покупателя. Мальчик по имени Дуглас Ресэндер никак не мог решить, потратить ли свои последние гроши на шоколадный батончик или на порцию прохладного мороженого. Это вдохновило Нельсона на создание продукта «два в одном». Проведя множество экспериментов в попытках заставить шоколад плотно держаться на замороженной молочной массе, он наконец нашел идеальный состав глазури.

До сих пор в кулинарных кругах не утихают дискуссии о том, кто изобрел эскимо, ведь мороженое в шоколадной заливке кустарно производили и до него. Однако именно Нельсон довел технологию до промышленного уровня и запатентовал продукт под названием Eskimo Pie («пирожок эскимоса»).

Интересно, что изначально десерт не имел привычного нам держателя. Когда историки пытаются выяснить, кто изобрел эскимо и мороженое на деревянной палочке в целом, имя автора часто меняется. Палочка была запатентована позже, в 1923 году, Фрэнком Эпперсоном, который случайно открыл секрет фруктового льда, забыв стакан с соком и палочкой для перемешивания на морозе. Нельсон быстро адаптировал это новшество для своего шоколадного брикета.

24 января — День эскимо Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свою версию выдвигают и французы: они убеждены, что компания «Жерве» начала продавать подобный десерт в кинотеатрах Парижа еще раньше. Однако документальных подтверждений этому нет. Тем не менее, если мы обратимся к официальным архивам, ответ на вопрос о том, кто именно изобрел эскимо и мороженое на палочке в том виде, который мы знаем сегодня, неизменно ведет нас к Кристиану Нельсону и его коммерческому успеху.

Эскимо в СССР: производство и культовый статус

В Советском Союзе появление глазированного десерта на палочке не было случайностью. Это был результат масштабной государственной программы по улучшению питания и расширению рациона граждан. Инициатором внедрения западных технологий выступил Анастас Микоян, нарком пищевой промышленности, который после визита в США привез оборудование и лучшие рецептуры.

Первая производственная линия была запущена в 1937 году на Московском хладокомбинате № 8. Огромная популярность ждала эскимо в СССР. А хороший вкус советского мороженого объяснялся строжайшим соблюдением ГОСТов. Продукт изготавливался исключительно из натуральных сливок, сливочного масла и качественного шоколада, без использования растительных жиров или консервантов.

Для многих поколений это лакомство стало символом счастливого детства и стабильности. Масштабы употребления эскимо в СССР, когда советское мороженое продавали даже в самые морозы на улицах из специальных ящиков, неизменно поражали иностранных туристов. Знаменитый «цилиндрик» в фольге был не просто едой, а элементом городской культуры. Советские стандарты качества сделали этот десерт одним из лучших в мире, а его доступная цена позволяла каждому жителю страны купить его.

Современные виды и интересные факты о мороженом в глазури

Мир кондитерского искусства не стоит на месте, и сегодня мы видим невероятную эволюцию классического рецепта. Современные виды эскимо на палочке поражают своим разнообразием: от диетических вариантов без сахара до изысканных многослойных десертов с двойной глазурью и жидкими центрами. Появились даже смелые вариации, например, с карамелью и морской солью или вкусом экзотических фруктов. Теперь потребители могут выбирать между молочным, горьким или белым шоколадом, а также пробовать освежающие сорбеты, облаченные в хрустящую фруктовую оболочку.

Кто придумал эскимо Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рассматривая многочисленные виды эскимо на палочке, можно заметить, как изменился и подход к оформлению. Теперь это настоящие произведения искусства с посыпками из орехов, сублимированных ягод и даже съедобных цветов. Изучая интересные факты о мороженом, нельзя не упомянуть, что эскимо попало во многие произведения. Помните, например, песенку крокодила Гены, который мечтал получить в подарок 500 эскимо? Оно лидирует в рейтингах популярности благодаря удобству потребления на ходу и идеальному сочетанию текстур.

Если вы хотите ощутить настоящий аутентичный вкус, необязательно идти в магазин. Существует несложный рецепт домашнего эскимо, который позволяет создать изысканный деликатес без лишних добавок. Для этого нужно взбить жирные сливки со сгущенным молоком, разлить массу по формам, вставить деревянные палочки и отправить в морозилку. После этого достаточно окунуть замороженные заготовки в растопленный на водяной бане шоколад с небольшим количеством кокосового масла — и ваш идеальный домашний десерт готов. Праздник 24 января — отличный повод порадовать себя этим вечным гастрономическим хитом.

