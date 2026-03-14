Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 марта 2026 года

Наступило 14 марта 2026 года. В этот день родился Альберт Эйнштейн, в России говорят о православной литературе, в США защищают пауков, а во всем мире отмечают день рождения популярного завтрака. Какие еще знаменательные события приходятся на этот день — читайте в материале NEWS.ru.

Из блудницы в святую: какой церковный праздник 14 марта?

14 марта 2026 года православная церковь вспоминает раннехристианскую преподобномученицу Евдокию Илиопольскую. У нее очень интересная и трагическая судьба. Евдокия слыла необыкновенной красавицей в Гелиополе и решила зарабатывать на своем теле. Но однажды в жилье разбогатевшей блудницы остановился монах и рассказал о христианстве — разговор очень увлек Евдокию, и она решила креститься.

Приняв веру, девушка отдала церкви все свои деньги, а позже сама постриглась в монахини. Вскоре в городе прошел слух, что в монастыре спрятано сокровище, и власти отправили воинов обыскать территорию. У Евдокии было видение, что ей придется пострадать за Христа, — она взяла из монастыря Святые Дары (хлеб и вино — Тело и Кровь Христа) и сама вышла к воинам. Ее повесили на дереве, обнажили до пояса и жестоко избили. Тогда с ее груди упала часть Тела Господня, а когда мучители попытались его поднять, хлеб превратился в огонь и подпалил их. Евдокию же за мучения причислили к лику святых.

Авдотья Весновка: что можно и что нельзя делать 14 марта?

В народе 14 марта называют Авдотьей Весновкой, или Евдокией Свистуньей. В этот день на Руси залезали на крышу дома, звали весну свистом и слушали мартовский ветер — по нему определяли, каким будет урожай. Также можно было начинать сеять рассаду, но обязательно повязав на голову платок — так кочаны капусты будут крепкими.

В этот день нельзя строить планы, тратить много денег и отказывать в милостыне. А еще не стоит обижать ласточек — если разрушить гнездо этих птиц, можно навлечь на себя беду.

Вот другие приметы для 14 марта:

Пошел снег — к обилию грибов осенью.

Везде лужи — пчелы сделают много меда.

Сильная капель — к теплому лету.

Какой праздник отмечают 14 марта в России?

Россияне 14 марта 2026 года празднуют День православной книги. Дату выбрали неспроста — именно в этот день (по старому стилю это было 1 марта) в 1564 году в Москве напечатали «Апостол» — книгу для богослужений. Теперь в российских городах устраивают различные мероприятия, связанные с православной литературой. Отметить событие можно на книжных ярмарках, выставках и встречах с писателями в библиотеках.

14 марта в России отмечают День православной литературы

Что празднуют 14 марта в других странах?

14 марта в этом году отмечают Всемирный день сна. Его придумали в Международной ассоциации медицины сна, чтобы напомнить о важности полноценного отдыха. В этот день людям рассказывают, как сделать сон качественным и глубоким и избавиться от возможных проблем с ним — например, бессонниц и кошмаров.

Жители многих стран отмечают сегодня день рождения популярного завтрака — бутерброда. Нет точных данных, где и как впервые появилась эта закуска, но любят ее и знают во всем мире. Изначально бутерброд подразумевал только хлеб с маслом, а теперь есть огромное разнообразие намазок и начинок. Так что есть повод заварить чай или кофе и побаловать себя любимой версией этого блюда.

А в США 14 марта борются с арахнофобией — в стране отмечают День спасения пауков. В этот день людям рассказывают о пользе пауков и объясняют, почему лучше поймать членистоногое в банку и вынести на улицу, чем убить.

14 марта в истории: видеомагнитофон и первый концерт легендарной рок-группы

В этот день началось строительство сохранившегося до наших дней древнего кремля в российском городе, мир увидел первый видеомагнитофон и первый концерт культовой рок-группы.

1044 год — началось строительство кремля в Великом Новгороде.

1954 год — завершилось строительство Кольцевой линии метро в Москве.

1956 год — эмигрировавший в США электроинженер Александр Понятов представил первый видеомагнитофон в Чикаго.

1982 год — первый концерт группы Metallica в калифорнийском Анахайме.

В этот день появились на свет

1804 год — австрийский композитор и автор знаменитых вальсов Иоганн Штраус.

1879 год — один из основателей современной теоретической физики и лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн.

1979 год — российский комик и популярный ведущий Павел Воля.

В этот день мир покинули

1883 год — немецкий философ и основатель теории коммунизма Карл Маркс.

1932 год — изобретатель первой пленочной фотокамеры Kodak Джордж Истмен.

2018 год — британский физик-теоретик и популяризатор науки, исследовавший черные дыры, Стивен Хокинг.

Ранее мы поделились графиком посещения ветеринара для всех видов домашних животных.