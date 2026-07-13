Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 июля 2026 года

13 июля 2026 года — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 июля 2026 года

13 июля верующие вспоминают учеников Иисуса Христа, приметы советуют устроить сегодня праздничный ужин и покрасить яйца. Рассказываем об этих и других интересных мероприятиях 13 июля 2026 года: какой праздник справляют жители других государств, что обещают приметы, кто сегодня стал именинником.

Праздники 13 июля 2026 года в разных странах

Во многих странах мира 13 июля 2026 года справляют День головоломки. Дата выбрана неслучайно: 13 июля родился архитектор Эрне Рубик. Именно он придумал знаменитый кубик Рубика. Интересно, что архитектор создал и другие любопытные головоломки, которые тоже получили его имя: «змейку», «магию» и «шар».

Какие праздники 13 июля 2026 года справляют иностранцы? Разбираемся вместе:

День сотрудников органов национальной безопасности в Республике Казахстан;

День государственности в Черногории;

День мучеников в Пакистане, на подконтрольной государству территории спорной области Кашмир;

Обон в Японии — так называют праздник, который посвящен памяти умерших.

Православный праздник 13 июля — Двенадцать апостолов

После дня памяти апостолов Петра и Павла в народном календаре следует еще одно событие, которое посвящено ученикам и ближайшим последователям Иисуса Христа. 13 июля верующие вспоминают всех апостолов. Их было двенадцать, поэтому и дата в календаре получила название Собор двенадцати апостолов.

Интересно, что изначально одним из ближайших учеников Христа был Иуда Искариот. Предания гласят, что он предал учителя, сдал его за 30 сребреников язычникам. Его место не должно было пустовать. Нового апостола выбрали по жребию, им стал Матфий.

Крестьяне считали, что 13 июля, в день памяти апостолов, наступает самая жаркая пора лета. С утра они отправлялись в поля, занимались сенокосом. Приметы советовали нарядиться в эту дату в лучшие наряды. Вечером славяне собирались на гулянья в своих селениях.

Православный праздник 13 июля — Двенадцать апостолов Фото: Global Look Press

Приметы 13 июля: чего нельзя и что можно делать

13 июля 2026 года можно повторить интересный обряд, который напоминает пасхальный: сварить и покрасить яйца (желательно в желтый цвет) и поменяться ими с близкими и родными. Поверья советуют поставить на праздничный стол в эту дату и другие блюда из яиц.

А вот ссориться, спорить, хвалиться своими успехами, заниматься уборкой и стиркой в праздник 13 июля в России не стоит. Еще воздержитесь от алкоголя, азартных игр и деловых встреч. Вместо этого приметы рекомендуют:

мириться даже с давними недругами;

как следует поухаживать за животными, дать им угощения, вычесать;

просить прощения у тех, кого обидел в предыдущие дни;

устроить семейный праздник;

пересадить растения, подрезать их.

Какую погоду сулят приметы в праздники 13 июля 2026 года? Делимся народными поверьями:

кукушка сегодня громко кукует — будет теплое и долгое лето, зима наступит позже обычного;

на небе появились желтоватые облака — к ливню;

много росы на траве поутру — весь день будет ясным.

Приметы 13 июля: чего нельзя и что можно делать Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Интересные факты о 13 июля

13 июля в разные столетия случались важные события. Разберемся в них с помощью учебников по истории:

1728 год — мореплаватель Витус Беринг отправился в экспедицию, во время которой открыл знаменитый Берингов пролив;

1790 год — в России под стражу заключили Александра Радищева, автора «Путешествия из Петербурга в Москву»;

1837 год — королева Виктория перебралась в Букингемский дворец, который вскоре стал главной резиденцией британской королевской семьи;

1857 год — вышло первое оппозиционное издание на русском языке — «Колокол» Александра Герцена;

1871 год — в Лондоне состоялась первая в мире кошачья выставка;

1882 год — в России заработали телефонные станции;

1923 год — в США установили знаменитую надпись HOLLYWOOD недалеко от Лос-Анджелеса;

1930 год — стартовал первый чемпионат мира по футболу;

1931 год — в СССР решили разрушить храм Христа Спасителя;

1939 год — Фрэнк Синатра создал свою первую пластинку;

1973 год — рок-группа Queen опубликовала свой первый альбом.

13 июля на свет появились архитекторы Николай Бенуа и Отто Вагнер, артисты Михаил Пуговкин, Борис Клюев и Харрисон Форд, режиссер Петр Фоменко, писатель Валентин Пикуль, космонавт Алексей Елисеев, музыкант Александр Тиханович.

Интересные факты о 13 июля Фото: RTAngel / MediaPunch/Global Look Pressd

Именины 13 июля

Что еще можно рассказать о праздниках 13 июля 2026 года? Поздравляем с днем ангела:

Андрея;

Матвея;

Петра;

Филиппа;

Дину;

Тимофея;

Ивана;

Якова;

Григория.

Мы рассказали, какой праздник выпал на 13 июля, кого поздравить с днем ангела и какие события пришлись на эту дату в истории. Сегодня можно попробовать порешать головоломки, покрасить яйца или изучить историю столичного транспорта — зависит от ваших интересов.

Ранее мы поделились приметами на 13 июля.