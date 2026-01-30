Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 06:55

Выгодное хобби для дачников: разводим фазанов и перепелов с нуля

Разведение и содержание фазанов или перепелов как хобби, дающее прибыль Разведение и содержание фазанов или перепелов как хобби, дающее прибыль Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Если у вас есть дачный участок или частный дом, подумайте о выгодном хобби, которое в трудные времена поможет прокормить семью и даже заработать. Разведение птиц — отличный вариант для тех, кто хочет совместить приятное с полезным.

Разведение и содержание фазанов или перепелов привлекает многих начинающих птицеводов неслучайно. Эти птицы компактны, неприхотливы и прекрасно адаптируются к климату средней полосы России. Перепела вообще считаются одними из самых выносливых пернатых: они не боятся холодов при правильном утеплении вольера, быстро растут и начинают нестись уже в возрасте 1,5–2 месяцев. Фазаны чуть более требовательны, но тоже хорошо переносят наши зимы при наличии укрытия от ветра и сырости.

Хлопот с этими птицами немного: они едят комбикорм, зерно, зелень, не требуют сложного ухода. Главное — обеспечить чистоту в птичнике и регулярное кормление. Плюсы очевидны: диетическое мясо, вкусные яйца, быстрая окупаемость затрат. А можно ли держать их вместе? Опытные птицеводы не рекомендуют: фазаны крупнее и могут проявлять агрессию, да и условия содержания у них немного различаются.

Пять советов для старта:

  • Начните с небольшого поголовья — 10–15 перепелов или 3–4 пары фазанов для понимания процесса.

  • Обустройте просторный вольер с защитой от хищников и непогоды.

  • Изучите рацион: качественный корм — основа здоровья птиц.

  • Поддерживайте чистоту и следите за температурой, особенно зимой.

  • Найдите ветеринара, который разбирается в птицеводстве, и заведите связи с другими птицеводами для обмена опытом.

Разведение и содержание фазанов или перепелов — это не просто хобби, а возможность получить свежие продукты, наладить небольшой бизнес и наслаждаться общением с природой прямо на своем участке.

Ранее мы рассказывали вам о том, зачем зимой утеплять парник.

хобби
прибыль
птицы
разведение
советы
дача
хозяйство
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские дроны неудачно атаковали российский регион
Трамп сообщил о переговорных перспективах с Ираном в будущем
В Словакии описали, как видят развитие конфликта на Украине
Зоопсихолог ответила, о чем говорит повышенная жажда у кошки
Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на Брянскую область
Устроили «артиллерийскую карусель» для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 30 января
Стало известно, какой напиток спасет при резком упадке сил
Зрители активно скупают билеты на новый концерт Долиной
Овечкин в матче с «Детройтом» отметился красочными силовыми приемами
Педиатр раскрыл, как правильно одевать ребенка на прогулку в мороз
В Госдуме напомнили предпенсионерам о трудовых льготах
Пациенты интерната в Прокопьевске рассказали о новых нарушениях
В США поддержали санкции против двух судов из-за России
Изменения в семейной ипотеке: что теперь будет с ценами на жилье в России
Диетолог рассказала, какие овощи не стоит есть при панкреатите
Стало известно о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ у Красного Лимана
Юрист рассказал о новых правилах работы маркетплейсов с 1 октября 2026 года
Фигуранта дела о хищениях у бойцов СВО арестовали
Эксперт по гигиене рассказала о нюансах уборки квартиры зимой
Оператор дрона спас сослуживцев от гексакоптера ВСУ
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.