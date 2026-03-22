Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 22 марта 2026 года

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 22 марта 2026 года

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 22 марта 2026 года

В Москве активно пылят ольха и орешник. К пыльцевым облакам примешиваются заносы аллергенов из Европы. Обращаемся к данным системы SILAM и определяем уровень пыльцы в воздухе.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В столицу возвращается тепло. Суббота, 22 марта, выдастся облачной, зато температура воздуха прогреется до +11 градусов. Весь день будет дуть западный ветер.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 22 марта 2026 года

Столицу накроет пыльцевое облако. Концентрация ольхи и орешника достигнет диапазона от 100 до 1000 единиц на кубометр. Аллергики уже сообщают об обострении симптомов поллиноза.

Береза между тем пока спит. Сокодвижение не зафиксировано.

Итак, сейчас пыльца ольхи вызывает у аллергиков ощутимый дискомфорт. Чтобы снизить ее влияние, соблюдайте предписания врача и правила аллергобыта.

