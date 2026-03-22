Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 22 марта 2026 года

В Москве активно пылят ольха и орешник. К пыльцевым облакам примешиваются заносы аллергенов из Европы. Обращаемся к данным системы SILAM и определяем уровень пыльцы в воздухе.
Мониторинг пыльцы в Москве сегодня
В столицу возвращается тепло. Суббота, 22 марта, выдастся облачной, зато температура воздуха прогреется до +11 градусов. Весь день будет дуть западный ветер.
Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 22 марта 2026 года
Столицу накроет пыльцевое облако. Концентрация ольхи и орешника достигнет диапазона от 100 до 1000 единиц на кубометр. Аллергики уже сообщают об обострении симптомов поллиноза.
Береза между тем пока спит. Сокодвижение не зафиксировано.
Итак, сейчас пыльца ольхи вызывает у аллергиков ощутимый дискомфорт. Чтобы снизить ее влияние, соблюдайте предписания врача и правила аллергобыта.
