Плохие новости от Минздрава: пыльца в Москве — прогноз на 1 апреля

Начался второй месяц весны, а значит, до пыления самого агрессивного аллергена — березы — осталось не так много времени. Рассказываем, каков уровень пыльцы сегодня, что происходит с ольхой и орешником и когда же ждать березовый старт.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Апрель придет в Москву и область с теплом: воздух прогреется до +18 градусов. Под вечер ожидается небольшой дождь. Если он действительно пойдет, аллергики могут ждать незначительное, но приятное облегчение. Капли прибьют аллергены, и уровень пыльцы в воздухе чуть снизится, дышать станет легче.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 31 марта 2026 года

Сейчас пыльца держится на «желтом» уровне: от 11 до 100 единиц на кубометр. Это относится к таким аллергенам, как:

Напомним, что на днях Минздрав предупредил жителей и гостей столицы о возможном раннем старте березового пыления. Если в начале апреля не будет резкого похолодания, береза может запылить уже в середине апреля.

Об этом говорят и фотоотчеты аллергиков из разных уголков Москвы и области. Сережки контрольных берез уже распрямились и набухли. Раскроются они, если опять-таки не будет погодных аномалий, примерно во второй декаде месяца.

