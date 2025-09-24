Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 10:30

Где и как оплатить парковку в Петербурге: все способы за 2 минуты

Как оплатить парковку в Питере — быстрый лайфхак Как оплатить парковку в Питере — быстрый лайфхак Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Как оплатить парковку в Питере? Этот вопрос волнует как местных жителей, так и гостей города. Платные зоны охватывают исторический центр, включая Невский проспект, Петроградскую сторону, районы у основных вокзалов и популярные туристические маршруты. Зона платной парковки всегда обозначена знаками и разметкой. С 2025 года зона расширена: платно парковаться теперь нужно и вдоль некоторых магистралей, где ранее это было бесплатно. Полный список можно найти на официальном сайте платных парковок культурной столицы.

Пошаговый алгоритм оплаты

Как оплатить парковку в Питере? Это вопрос, на который отвечают строгие правила:

  1. Остановитесь на месте со знаком платной парковки.

  2. Выберите способ оплаты: через приложение «Парковки Санкт-Петербурга», СМС на 3065, паркомат или официальный портал платных зон для стоянки машин.

  3. Укажите отрезок времени, на которое планируете оставить свою машину. От этого зависит сумма платежа: первый час стоит 100 рублей для легковых авто (39 рублей для мотоциклов, 198 рублей для грузовых машин). Со второго часа оплата взимается поминутно (1,67 рубля для категории В).

  4. Завершите сессию: покиньте парковочное место в течение 10 минут после окончания проплаченного времени.

Оплатить парковку нужно в первые 15 минут после остановки на понравившемся месте. Продлить сессию можно не позднее чем за 10 минут до окончания оплаченного времени.

Взнос за стоянку обязателен с 08:00 до 20:00 ежедневно, включая выходные и праздники. Ночью и до утра ставить авто на оплачиваемое паркоместо можно безвозмездно.

Где и как оплатить парковку в Петербурге: все способы за 2 минуты Где и как оплатить парковку в Петербурге: все способы за 2 минуты Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Штраф за нарушение правил пользования платной парковкой ощутим для кошелька — 3000 рублей.

Плюсы платных парковок

Преимущества платных парковок очевидны: это порядок, доступность мест и безопасность благодаря патрулированию территорий.

Легального способа оставить автомобиль бесплатно в платной зоне не существует. Неоплата приведет к штрафу с камер автоматической фиксации. Потому решение, как оплатить парковку в Питере, сводится к использованию смартфона и внимательности к дорожным указателям.

Ранее мы рассказывали, как водителю вести себя при ДТП.

