Где и как оплатить парковку в Петербурге: все способы за 2 минуты

Как оплатить парковку в Питере? Этот вопрос волнует как местных жителей, так и гостей города. Платные зоны охватывают исторический центр, включая Невский проспект, Петроградскую сторону, районы у основных вокзалов и популярные туристические маршруты. Зона платной парковки всегда обозначена знаками и разметкой. С 2025 года зона расширена: платно парковаться теперь нужно и вдоль некоторых магистралей, где ранее это было бесплатно. Полный список можно найти на официальном сайте платных парковок культурной столицы.

Пошаговый алгоритм оплаты

Как оплатить парковку в Питере? Это вопрос, на который отвечают строгие правила:

Остановитесь на месте со знаком платной парковки. Выберите способ оплаты: через приложение «Парковки Санкт-Петербурга», СМС на 3065, паркомат или официальный портал платных зон для стоянки машин. Укажите отрезок времени, на которое планируете оставить свою машину. От этого зависит сумма платежа: первый час стоит 100 рублей для легковых авто (39 рублей для мотоциклов, 198 рублей для грузовых машин). Со второго часа оплата взимается поминутно (1,67 рубля для категории В). Завершите сессию: покиньте парковочное место в течение 10 минут после окончания проплаченного времени.

Оплатить парковку нужно в первые 15 минут после остановки на понравившемся месте. Продлить сессию можно не позднее чем за 10 минут до окончания оплаченного времени.

Взнос за стоянку обязателен с 08:00 до 20:00 ежедневно, включая выходные и праздники. Ночью и до утра ставить авто на оплачиваемое паркоместо можно безвозмездно.

Штраф за нарушение правил пользования платной парковкой ощутим для кошелька — 3000 рублей.

Плюсы платных парковок

Преимущества платных парковок очевидны: это порядок, доступность мест и безопасность благодаря патрулированию территорий.

Легального способа оставить автомобиль бесплатно в платной зоне не существует. Неоплата приведет к штрафу с камер автоматической фиксации. Потому решение, как оплатить парковку в Питере, сводится к использованию смартфона и внимательности к дорожным указателям.

