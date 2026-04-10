Березы замерзли и умерли? Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 10 апреля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Москву и область, кажется, возвращается зима: температура снижается, а количество осадков только растет. Значит ли это, что аллергосезон в этом году пройдет мягче, чем в прошлом? Обращаемся к карте для аллергиков SILAM и выясняем, каков уровень пыльцы сегодня.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В пятницу 10 апреля одевайтесь теплее: температура воздуха упала до +1–3 градусов. Синоптики прогнозируют дождь с вкраплениями снега. Похолодание — шанс для аллергиков выдохнуть с облегчением. Влажность, холод и осадки снизили уровень пыльцы в воздухе, в том числе березовой.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 10 апреля 2026 года

Пока природа следует прошлогоднему сценарию: пыльца березы была уже на пороге (и некоторые деревья успели зацвести), но внезапно грянули холода и сдвинули аномально ранний старт сезона к привычной второй-третьей декаде месяца.

Сейчас пыльца березы находится в рамках желтого уровня: SILAM обещает, что концентрация аллергена не превысит планку в 100 частиц на кубометр в ближайшие пару дней.

Аллергены первой волны тоже допыливают. На отметке до 10 частиц на кубометр находятся:

  • ольха;

  • орешник.

Аллергологи прогнозируют, что сезон цветения березы растянется и будет иметь не один пиковый этап, а несколько. Так что готовьтесь к нему заранее: соблюдайте правила аллергобыта и следуйте предписаниям врачей.

Ранее мы составили календарь ориентировочных сроков пыления и цветения в Москве и области.

Елизавета Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог ответила, к чему может привести употребление спортивного протеина
«Самолет вылетел»: российская делегация отправилась за Благодатным огнем
Названы причины, почему Африка отвернулась от Франции в пользу России
Временные ограничения введены в российском аэропорту
«Не хватало воздуха»: Газманов о шоу «Маска», хите «Люси», поездках на СВО
Остров Бали лишился «русских» и «украинских» деревень
Налет БПЛА на Волгоградскую область 10 апреля: разрушения, что известно
Иран попытались уличить в плохой работе в Ормузском проливе
Составлен список продуктов, которые на самом деле полезны для сердца
В МИД РФ озвучили планы Москвы в западном полушарии
Личная жизнь, драка с Гребенщиковым, любовь к Украине: как живет Иракли
Дроны ВСУ ударили по жилым домам в Волгоградской области
В Госдуме предложили революционную норму для кикшерингов
КСИР отчитался о своей деятельности за период перемирия
Силовики выявили число безвозвратных потерь ВСУ в Запорожской области
Протест против гламура, конфликт с Гагариной, абьюз: где сейчас Савичева
«Невежда и хамка»: Каллас бесит и РФ, и ЕС — когда ее отправят в отставку
SHOT: в южной части Волгограда прогремело не менее семи взрывов
«Прилетает и улетает»: стало известно о тайных путешествиях Маска по миру
Песков рассказал, как было принято решение о пасхальном перемирии
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

