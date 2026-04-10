Березы замерзли и умерли? Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 10 апреля

В Москву и область, кажется, возвращается зима: температура снижается, а количество осадков только растет. Значит ли это, что аллергосезон в этом году пройдет мягче, чем в прошлом? Обращаемся к карте для аллергиков SILAM и выясняем, каков уровень пыльцы сегодня.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В пятницу 10 апреля одевайтесь теплее: температура воздуха упала до +1–3 градусов. Синоптики прогнозируют дождь с вкраплениями снега. Похолодание — шанс для аллергиков выдохнуть с облегчением. Влажность, холод и осадки снизили уровень пыльцы в воздухе, в том числе березовой.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 10 апреля 2026 года

Пока природа следует прошлогоднему сценарию: пыльца березы была уже на пороге (и некоторые деревья успели зацвести), но внезапно грянули холода и сдвинули аномально ранний старт сезона к привычной второй-третьей декаде месяца.

Сейчас пыльца березы находится в рамках желтого уровня: SILAM обещает, что концентрация аллергена не превысит планку в 100 частиц на кубометр в ближайшие пару дней.

Аллергены первой волны тоже допыливают. На отметке до 10 частиц на кубометр находятся:

ольха;

орешник.

Аллергологи прогнозируют, что сезон цветения березы растянется и будет иметь не один пиковый этап, а несколько. Так что готовьтесь к нему заранее: соблюдайте правила аллергобыта и следуйте предписаниям врачей.

Ранее мы составили календарь ориентировочных сроков пыления и цветения в Москве и области.