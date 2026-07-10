Берегитесь плесени: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 10–13 июля

На смену сухой июльской жаре в столичный регион приходят затяжные дожди. С одной стороны, для многих поллинозников это отличная новость — осадки традиционно смывают опасные летучие соединения. Но с другой — затяжная сырость таит в себе скрытую угрозу другого характера. Рассказываем, какая обстановка с аллергенами ждет жителей Москвы и Подмосковья с 10 по 13 июля, почему травы уступили свои позиции и как защитить себя от активизировавшихся микроскопических угроз.

Пыльца сегодня: прогноз на 10–13 июля

Ближайшие четыре дня пройдут под знаком высокой влажности и постоянных осадков. Из-за капризов погоды ботаническая карта города претерпела радикальные изменения: привычная растительная пыльца практически полностью исчезла из атмосферы, однако ее место тут же заняли споры микроскопических грибов.

Из-за непрекращающихся дождей показатели пыльцы злаковых, маревых и полыни упали до минимума. Прогноз максимально благоприятный — они почти не фиксируются в воздухе. Водные потоки буквально прибивают тяжелые зерна к земле, не давая им разлетаться. Для многих аллергиков эти дни станут долгожданной передышкой, когда можно дышать полной грудью.

А вот с грибками ситуация прямо противоположная и принимает тревожный оборот. Дождливая погода и высокая влажность воздуха — это идеальные, тепличные условия для размножения грибков. Уровень спор кладоспориума в воздухе взлетел до критического, очень высокого уровня. Их концентрация сейчас стартует от 3000 единиц на кубометр и продолжает расти. Это мощнейший триггер, который может спровоцировать сильные приступы кашля и заложенности носа.

При этом усугубляет ситуацию еще один опасный аллерген — плесневый гриб альтернария. Датчики фиксируют стабильный средний уровень его присутствия в атмосфере (в диапазоне от 11 до 30 единиц микрочастиц на кубометр). В сочетании с кладоспориумом они создают серьезную сочетанную нагрузку на дыхательные пути.

Уровень пыльцы в Москве в июле Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как помочь себе при аллергии в период затяжных дождей

Многие ошибочно полагают, что в сырую погоду риски сведены к нулю, и полностью расслабляются. Но когда активизируются споры грибков, правила безопасности меняются. Как помочь себе при аллергии, если на улице сырость и туман? Вот несколько важных рекомендаций.

Споры плесени обожают сырые помещения. Если на улице идет дождь, закрывайте окна, чтобы влага не проникала внутрь. По возможности включайте кондиционер в режиме осушения воздуха или используйте бытовой осушитель. Ваша цель — держать уровень влажности в квартире в пределах 45–50%.

Регулярно протирайте насухо кафель, стыки у раковины и душевую кабину. В эти дни кладоспориум и альтернария могут начать активно обживать ваши домашние мокрые зоны. При первых намеках на темный налет обработайте поверхности антигрибковыми средствами.

Ни в коем случае не развешивайте постиранные вещи на балконе или у открытого окна в дождливые дни. Мокрая ткань мгновенно сработает как губка, собрав на себя миллионы витающих в сыром воздухе грибковых спор, которые вы потом занесете в жилые комнаты.

Хотя пыльца растений сейчас не летает, микроскопические споры отлично оседают на влажной куртке или волосах. Возвращаясь домой, отправляйте верхнюю одежду сушиться в закрытый шкаф, а сами сразу идите в душ.

Симптомы аллергии на плесень и грибковые споры

Грибковый поллиноз имеет свои клинические особенности. В отличие от пыльцевой аллергии, которая сильнее бьет по глазам, плесневые споры из-за своего микроскопического размера проникают глубоко в дыхательные пути. Заподозрить у себя реакцию на кладоспориум и альтернарию можно по следующим признакам, формирующим классические симптомы аллергии.

Появляется навязчивый, лающий кашель, который усиливается при глубоком вдохе или во время нахождения в сырых, плохо проветриваемых помещениях (например, в подвалах или старых дачных домах).

В груди может появиться легкий свист или чувство, будто грудную клетку что-то сдавливает. Это связано со спазмом бронхов, который часто вызывают споры грибов.

Нос закладывает наглухо, но при этом сильного течения «воды», как при реакции на злаки, может и не быть. Отек держится стабильно в течение всего дня.

Головная боль и чувство разбитости сразу после пробуждения, особенно если кровать стоит у наружной, потенциально сырой стены дома.

Как помочь себе при аллергии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Таблетки от аллергии: медицинская поддержка и особенности лечения

Когда аллергия на пыльцу уступает место грибковой атаке, стандартная аптечка все еще остается актуальной, но требует правильного подхода. Полноценно облегчить состояние поможет комплексная терапия, которую подберет ваш лечащий врач.

В первую очередь в ход идут современные антигистаминные таблетки. Они блокируют действие гистамина, уменьшая отек и зуд. Однако при высокой концентрации спор одной блокировки рецепторов бывает мало. Если заложенность носа становится критической, доктора часто подключают местные назальные спреи с противовоспалительным и противоаллергическим действием. Помните: они не действуют мгновенно. Эффект накапливается в течение нескольких часов или даже суток. Если вы знаете, что в дождливые дни вам плохо, начинайте их использовать заранее, до ухудшения состояния.

Промывание носа солевыми растворами делайте утром, после улицы и перед сном. Это смывает споры, которые уже успели осесть на слизистой. Имеет смысл увеличить частоту промываний до 3–4 раз в день.

И последнее, важное: если у вас есть бронхиальная астма, обязательно держите при себе ингалятор (бронхорасширяющий). Грибковые споры — мощный триггер для астматических приступов. Если вы чувствуете стеснение в груди, свистящее дыхание — не терпите, делайте вдох препарата.

Если привычные таблетки перестали помогать, а состояние ухудшается — срочно к врачу. Возможно, вам потребуется корректировка терапии или даже курс АСИТ (аллерген-специфической иммунотерапии) уже после сезона.

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