Засолка сала с кориандром: редкий рецепт для истинных гурманов

Из чего делают сало и почему одни куски тают во рту, а другие жесткие как подошва? Разбираемся в тонкостях выбора и делимся редким рецептом с кориандром.
Из чего делают сало
Настоящее сало получают исключительно из свинины — это подкожный жир животных. Самое нежное и вкусное сало берут с боковых частей туши или спинки, где нежная мякоть, а шкурка тонкая. Именно эти куски идеальны для засолки, потому что структура жира там плотная, но нежная. Брюшная часть дает сало с мясными прослойками — оно ароматнее и сочнее. Теперь, когда вы знаете, из чего делают сало — пришло время научиться его вкусно солить.
Прослойки — это хорошо или плохо
Мясные прослойки не снижают качество сала, а добавляют вкуса. Главное, чтобы мясо было розовым и свежим. Для засолки лучше брать куски толщиной 3-6 см с минимальными прожилками.
Засолка с кориандром и кинзой
Ингредиенты:
сало — 1 кг,
соль — 100 г,
кориандр молотый — 2 ч. л.,
кинза свежая — пучок,
чеснок — 5 зубчиков,
паприка копченая — 1 ч. л.,
черный перец, лавровый лист — по вкусу.
Смешайте все специи с тертым чесноком и рубленой кинзой. Натрите сало смесью, заверните в пленку и выдержите 3 часа при комнатной температуре, затем 5 дней в холодильнике. Кориандр с кинзой создают уникальный аромат, который превращает обычное сало в деликатес.
