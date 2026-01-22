Засолка сала с кориандром: редкий рецепт для истинных гурманов

Из чего делают сало и из какой части получается самое лучшее — читать на NEWS.ru

Из чего делают сало и почему одни куски тают во рту, а другие жесткие как подошва? Разбираемся в тонкостях выбора и делимся редким рецептом с кориандром.

Из чего делают сало

Настоящее сало получают исключительно из свинины — это подкожный жир животных. Самое нежное и вкусное сало берут с боковых частей туши или спинки, где нежная мякоть, а шкурка тонкая. Именно эти куски идеальны для засолки, потому что структура жира там плотная, но нежная. Брюшная часть дает сало с мясными прослойками — оно ароматнее и сочнее. Теперь, когда вы знаете, из чего делают сало — пришло время научиться его вкусно солить.

Прослойки — это хорошо или плохо

Мясные прослойки не снижают качество сала, а добавляют вкуса. Главное, чтобы мясо было розовым и свежим. Для засолки лучше брать куски толщиной 3-6 см с минимальными прожилками.

Засолка с кориандром и кинзой

Ингредиенты:

сало — 1 кг,

соль — 100 г,

кориандр молотый — 2 ч. л.,

кинза свежая — пучок,

чеснок — 5 зубчиков,

паприка копченая — 1 ч. л.,

черный перец, лавровый лист — по вкусу.

Смешайте все специи с тертым чесноком и рубленой кинзой. Натрите сало смесью, заверните в пленку и выдержите 3 часа при комнатной температуре, затем 5 дней в холодильнике. Кориандр с кинзой создают уникальный аромат, который превращает обычное сало в деликатес.

