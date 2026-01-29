Забудьте про гарниры: мясной экспресс-пирог — сытный ужин «все в одном»!

Наш рецепт — настоящая находка для тех, кто устал после работы и не хочет стоять у плиты. Весь секрет в заливном тесте: оно готовится за пару минут, а получается таким нежным и пористым, что пирог буквально тает во рту.

Для начала приготовьте быструю начинку: возьмите 500 г любого мясного фарша и слегка обжарьте его на сковороде с 1 мелко нарезанной луковицей до изменения цвета. Обязательно добавьте щепотку соли, черный молотый перец и, если любите, немного сушеного укропа для аромата. Пока мясо остывает, займитесь тестом. В глубокую миску влейте 400 мл кефира любой жирности, разбейте 2 куриных яйца и всыпьте 0,5 ч. л. соли. Хорошо взболтайте массу венчиком. Постепенно введите 300 г просеянной муки, смешанной с 1 ч. л. разрыхлителя. Тщательно перемешайте, чтобы получилось тесто, по консистенции напоминающее густую сметану. Смажьте форму для запекания 10 г сливочного масла, вылейте половину теста и ровным слоем распределите мясную начинку. Залейте оставшимся тестом и, если хотите сделать блюдо еще наряднее, посыпьте сверху 1 ст. л. кунжута. Отправляйте в разогретую до 180°C духовку на 35–40 минут до появления уверенной золотистой корочки.

Совет: чтобы пирог был еще сочнее, добавьте в мясную начинку 1 натертую на крупной терке картофелину — она практически растворится при запекании, но сделает мясо невероятно нежным.

