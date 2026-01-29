Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 14:45

Забудьте про гарниры: мясной экспресс-пирог — сытный ужин «все в одном»!

Быстрый мясной пирог Быстрый мясной пирог Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Наш рецепт — настоящая находка для тех, кто устал после работы и не хочет стоять у плиты. Весь секрет в заливном тесте: оно готовится за пару минут, а получается таким нежным и пористым, что пирог буквально тает во рту.

Для начала приготовьте быструю начинку: возьмите 500 г любого мясного фарша и слегка обжарьте его на сковороде с 1 мелко нарезанной луковицей до изменения цвета. Обязательно добавьте щепотку соли, черный молотый перец и, если любите, немного сушеного укропа для аромата. Пока мясо остывает, займитесь тестом. В глубокую миску влейте 400 мл кефира любой жирности, разбейте 2 куриных яйца и всыпьте 0,5 ч. л. соли. Хорошо взболтайте массу венчиком. Постепенно введите 300 г просеянной муки, смешанной с 1 ч. л. разрыхлителя. Тщательно перемешайте, чтобы получилось тесто, по консистенции напоминающее густую сметану. Смажьте форму для запекания 10 г сливочного масла, вылейте половину теста и ровным слоем распределите мясную начинку. Залейте оставшимся тестом и, если хотите сделать блюдо еще наряднее, посыпьте сверху 1 ст. л. кунжута. Отправляйте в разогретую до 180°C духовку на 35–40 минут до появления уверенной золотистой корочки.

  • Совет: чтобы пирог был еще сочнее, добавьте в мясную начинку 1 натертую на крупной терке картофелину — она практически растворится при запекании, но сделает мясо невероятно нежным.

Жареная печень с луком: смотрите самый простой рецепт у нас на сайте.

Читайте также
Соединяю рис, рубленые яйца и лучок — заворачиваю в тесто. Пирог «Деревенский гостинец»: безумно вкусный в горячем и холодном виде
Общество
Соединяю рис, рубленые яйца и лучок — заворачиваю в тесто. Пирог «Деревенский гостинец»: безумно вкусный в горячем и холодном виде
Скептически относилась к пирогам из консервов, но это заливное чудо изменило все — настоящая вкуснятина
Общество
Скептически относилась к пирогам из консервов, но это заливное чудо изменило все — настоящая вкуснятина
Как у бабушки: домашние пирожки с картошкой и луком — пышные и мягкие
Семья и жизнь
Как у бабушки: домашние пирожки с картошкой и луком — пышные и мягкие
Печень с луком и грибами — сочная и мягкая: секрет, о котором молчат повара
Семья и жизнь
Печень с луком и грибами — сочная и мягкая: секрет, о котором молчат повара
Картофель, фарш и одна хитрость: добавьте в начинку тёртый плавленый сыр. Сочные зразы без лишнего масла к семейному обеду
Общество
Картофель, фарш и одна хитрость: добавьте в начинку тёртый плавленый сыр. Сочные зразы без лишнего масла к семейному обеду
рецепты
пироги
выпечка
рецепт
кулинария
кухня
продукты
простой рецепт
быстрый рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли главную угрозу своим ВМС в Персидском заливе
«Перемирие Шредингера»: Россия прекратила удары по энергетике Украины?
Названы тревожные последствия в случае отказа Трампа от роли миротворца
Реакция россиянина на приговор суда за финансирование ВСУ попала на видео
Громкий стон на поле стоил Соболенко очка
«Куда делись-то все?»: Лавров повторил журналистам прошлогоднюю шутку
В Госдуме назвали причину массированных ударов по энергетике Украины
Зеленского предупредили о кризисе власти на Украине
У объявленного в розыск экс-чиновника конфисковали 372 объекта недвижимости
ВС РФ начали новое наступление: стартовала подготовка к штурму Киева?
В ЕС зарегистрировали гражданскую инициативу по торговле с Россией
Экс-вице-президента Олимпийского комитета заочно арестовали
Стало известно, какую выплату получат матери-героини в России
Мишустин объявил об увеличении более 40 соцвыплат
Раскрыта судьба иранского сухогруза, потерпевшего бедствие у Махачкалы
Депутат Милонов ответил, зачем во Франции отменили «супружеский долг»
Юрист ответил, можно ли изменить границы Украины постановлением Рады
Убил, расчленил и сжег жену за «Приору»: зверское убийство в Дагестане
Один из самых жестоких в 90-е. Приговоренный к казни маньяк вышел на волю
Маткапитал на первого ребенка увеличится с февраля
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.