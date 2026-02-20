Забудьте о скучной начинке: готовим шоколадные блины с огоньком

Масленичная неделя — это время, когда даже самые консервативные хозяйки позволяют себе эксперименты на кухне, и было бы настоящим преступлением упустить шанс превратить обычное тесто в изысканный десерт. Представьте себе тончайший, почти невесомый блин цвета темного шоколада, который тает на языке и вдруг раскрывается пикантным теплом перца и цитрусовой свежестью.

Главная опасность в приготовлении таких блинов — сделать их слишком пресными или, наоборот, перебить шоколад специями. В глубокой миске просейте стакан муки высшего сорта, 2 столовые ложки хорошего какао-порошка и щепотку соли. Отдельно венчиком взбейте 2 крупных яйца с 3 столовыми ложками сахара, лучше брать тростниковый — он даст тонкие карамельные нотки. Влейте к яйцам 300 мл жирного молока и продолжайте взбивать, постепенно вводя мучную смесь. Самое интересное начинается на финальном этапе: добавьте цедру одного крупного апельсина, обязательно снятую мелкой теркой так, чтобы не задеть горькую белую мякоть, и половину чайной ложки свежемолотого перца чили. Многие пугаются перца в десертах, но именно он заставляет рецепторы работать по-новому, делая шоколадный вкус более глубоким.

В самом конце влейте в тесто столовую ложку коньяка или бренди — алкоголь испарится на сковороде, но оставит после себя аромат, и 2 столовые ложки растительного масла. Дайте тесту отдохнуть полчаса. Жарить на разогретой сковороде, смазывая ее лишь каплей масла перед первым блином. Они получаются очень эластичными и тонкими, с красивым темным крапом. Подавать можно с шариком ванильного мороженого или просто посыпать сахарной пудрой и полить апельсиновым соком, уваренным до сиропа.

Совет: никогда не используйте молотый перец из пакетика. Купите целые стручки чили и разотрите их в ступке прямо перед приготовлением — только так вы получите тот самый яркий аромат остроты, а не просто ощущение жжения.

КБЖУ на 100 г: 225 ккал, белки 7 г, жиры 9 г, углеводы 29 г.

