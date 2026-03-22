Вкус ностальгии: готовим советский салат «Мимоза» по ГОСТу 1968 года

Мимоза по ГОСТу 1968 года получается очень нежной

Салат «Мимоза» — одно из культовых блюд советской кухни, появившееся в конце 1960-х годов. Его популярность объясняется доступностью и простотой ингредиентов — именно это делало его частым гостем на праздничных застольях. Название родилось благодаря внешнему виду блюда: верхний слой из измельченных яичных желтков напоминает соцветия мимозы, которые традиционно ассоциируются с Международным женским днем. Попробуйте приготовить легендарный салат по ГОСТу 1968 года, следуя нашему пошаговому рецепту:

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

консервы тунца в собственном соку — 280 г;

лук — 200 г;

полутвердый сыр (например, голландский) — 150 г;

масло сливочное — 100 г;

майонез — 150 г;

соль и перец — на вкус;

свежий укроп — для украшения.

Выкладывайте салат «Мимоза» слоями, а потом нарежьте на кусочки, как торт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способ приготовления

Сначала подготовим ингредиенты. Яйца очистите и отделите белки от желтков. Разомните их по отдельности вилкой или толкушкой для картофельного пюре. Репчатый лук очистите и очень мелко нарежьте. Если лук имеет резкий вкус, можно обдать его кипятком или замариновать в слабом растворе уксуса, чтобы смягчить остроту. Консервированного тунца откиньте на сито, чтобы слить излишки сока, и разомните вилкой до однородной массы. Сыр натрите на средней терке. Приступаем к сборке салата. На плоской тарелке установите кулинарное кольцо диаметром около 18 см. Если такого кольца нет, можно формировать салат и без него, но тогда придется очень аккуратно выкладывать слои. Первым слоем равномерно распределите измельченные яичные белки. Немного посолите и поперчите по вкусу. Смажьте тонким слоем майонеза. Вторым слоем выложите тертый сыр. Третьим слоем разместите размятого тунца, слегка утрамбуйте и поперчите. Четвертым слоем распределите измельченный лук. Смажьте майонезом и выровняйте поверхность. Достаньте сливочное масло из морозильника и измельчите его на крупной терке поверх предыдущих слоев. Снова смажьте майонезом и выровняйте. Завершающим слоем равномерно насыпьте размятые яичные желтки — поверхность цветом и текстурой будет похожа на цветок мимозы. Уберите салат в холод на полчаса, чтобы он охладился и пропитался. Перед подачей аккуратно снимите кольцо и украсьте салат небольшими веточками свежего укропа. Салат «Мимоза» готов. Подавайте его охлажденным, наслаждаясь нежным вкусом и текстурой, которые перенесут вас в атмосферу советских праздников.

Украсьте салат сверху свежим укропом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полезный совет:

Тунца в «Мимозе» можно заменить консервированной горбушей или слабосоленым лососем. В последнем случае салат получится более нежным и отлично будет сочетаться с шампанским.

Попробуйте также приготовить простой салат цезарь с курицей — еще одно блюдо, которое стало классикой современных застолий. Сократить время у плиты помогут покупка уже готового куриного филе и соус на основе майонеза — получится не хуже, чем в ресторане.