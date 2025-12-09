Весь секрет в шпинате: готовим салат на Новый год «Медвежья шубка»

Разбудим аппетит косолапого! Собираем салат «Медвежья шубка» слоями. Рецепт с секретным ингредиентом — на NEWS.ru.

Вниз идет 300 граммов копченой курочки, нарезанной соломкой, — это наш «мех». На нее — 150 граммов маринованных шампиньонов пластинками. Потом тертая отварная свекла (2 штуки) — дает сочный розовый оттенок.

Далее по этому рецепту салата «Медвежья шубка» идет слой молодого шпината (100 граммов) для травяной свежести. Потом размазываем пюре из одного спелого авокадо — это будет нежная «жировая прослойка медведя»! Сверху покрываем все 200 граммами творожного сыра с укропом — имитируем снег.

Каждый слой салата на Новый год промазываем легким соусом из йогурта с горчицей. Даем настояться 3 часа — и вуаля, «шубка» готова удивлять!

