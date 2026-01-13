Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 08:08

Вареники с сюрпризом на старый Новый год: едим, гадаем, гостей удивляем

Вареники с сюрпризом на старый Новый год: едим, гадаем, гостей удивляем Вареники с сюрпризом на старый Новый год: едим, гадаем, гостей удивляем Фото: Shutterstock/FOTODOM
Старый Новый год — отличный повод собрать близких за столом и устроить необычное застолье. Лучшие блюда для встречи старого Нового года на скорую руку не обязательно должны быть сложными: достаточно проявить фантазию с традиционными рецептами. Вареники с разными начинками и символическими предметами превратят ужин в увлекательную игру с гаданиями.

Ингредиенты

Для теста:

  • мука пшеничная — 500 г;

  • вода — 250 мл;

  • яйцо — 1 шт.;

  • соль — щепотка;

  • растительное масло — 2 ст. л.

Для начинок:

  • картофель отварной — 300 г;

  • грибы жареные — 150 г;

  • творог — 200 г;

  • капуста тушеная — 200 г;

  • вишня без косточек — 100 г.

Для гадания: монетка (обернутая фольгой), пуговица, фасолина, горошина перца.

Приготовление

Замесите эластичное тесто из муки, воды, яйца и соли. Дайте отдохнуть 20 минут под полотенцем. Раскатайте тонко, вырежьте круги стаканом. В одни вареники кладите картошку, в другие — грибы, творог, капусту или вишню. В несколько штук спрячьте символы: монетка сулит богатство, пуговица — обновки, фасолина — пополнение в семье.

Отварите вареники в подсоленной воде по 5 минут после всплытия. Подавайте со сметаной, не раскрывая секрет начинок. Пусть каждый гость сам узнает, что ему досталось. Такие лучшие блюда для встречи старого Нового года на скорую руку создают атмосферу волшебства и веселья, а приготовление занимает всего 40 минут.

рецепты
праздники
зима
гадания
Новый год
вареники
сюрприз
Валентина Еремеева
В. Еремеева
