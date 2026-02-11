Зимняя Олимпиада — 2026
Узбекская слоеная самса: закуска лучше шаурмы! Готовим по простому рецепту

Узбекская слоеная самса: рецепт Узбекская слоеная самса: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Главная особенность самсы — невероятное количество тончайших слоев теста и обжигающе сочная мясная начинка внутри. В идеале самсу пекут в тандыре, но и в обычной духовке можно добиться потрясающего результата, если знать несколько важных технологических секретов подготовки теста.

Для приготовления 12–15 штук вам понадобятся 500 г муки, 250 мл воды, 1 ч. л. соли и 100 г растопленного сливочного масла (или маргарина). Для начинки берите 500 г мяса (идеально подойдут баранина или говядина), 500 г лука (соотношение 1:1 — секрет сочности!), 100 г курдючного жира (или сливочного масла), соль, зира и черный перец по вкусу.

Замесите тесто из воды, соли и муки, дайте ему постоять полчаса. Раскатайте его в очень тонкий большой пласт, смажьте растопленным маслом и туго сверните в рулет. Рулет уберите в морозилку на 20–30 минут.

Мясо и лук нарежьте мелкими кубиками (не используйте мясорубку!), добавьте специи. Охлажденный рулет нарежьте на кусочки, каждый раскатайте в лепешку, выложите начинку и сформируйте треугольники. Выпекайте при 200 °C около 30 минут.

  • Совет: чтобы самса была по-настоящему глянцевой и красивой, перед посадкой в духовку смажьте ее желтком, смешанным с ложкой молока, и обильно посыпьте кунжутом.

  • Огромное количество лука в начинке нужно не для экономии мяса, а для создания бульона внутри самсы. Лук при высокой температуре практически растворяется, превращаясь в ароматный сок, который пропитывает мясо.

Хотите съесть шаурму, но не доверяете ларькам? Приготовьте домашнюю закуску по нашему быстрому рецепту.

